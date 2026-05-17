Fiestas
Bueu celebra la Romaría da Ascensión en la capilla de Santos Reis
Esta festividad, junto al día de Reyes, es una de las dos fechas a lo largo del año en la que el templo diseñado por Urbano Lugrís abre sus puertas
Este año la meteorología se ha portado bien con las dos fechas señaladas para la Capela de Santos Reis, en Bueu. El templo diseñado por el artista Urbano Lugrís se abre para celebraciones religiosas únicamente dos veces al año: el día de Reyes, que es su advocación, y con motivo de la Ascensión. Esta festividad se celebra 40 días después del Domingo de Resurrección y su fecha propia fue el jueves 14 de mayo, aunque las celebraciones se trasladan a la jornada dominical y este año coinciden con el Día das Letras Galegas.
La romería la organiza la Asociación Cultural Santos Reis e incluyó una misa a las 12.30 horas, seguida de la procesión. Y como es tradicional, tanto en Reyes como en la Ascensión, hubo un aperitivo o «parva» con empanada y refrescos mientras el grupo de música tradicional Os Liboreiros animaba el ambiente.
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