O Rompeolas
Tradición, música coral y mensaje social en el Festival do Lupus
El Festival do Lupus llenó de música ayer el Auditorio Municipal de Cangas. El evento solidario reunió propuestas de música tradicional como Son de Nós o el grupo de danza Pais de San Roque. La Coral María Soliña puso la parte vocal a la tarde mientras que la propuesta artística con mensaje social fue de O Calvorota (so-human).
Esperamos que el plan de bacheo se acuerde de San Pedro
Aguardamos que el Plan de Bacheo de Cangas no se olvide de los barrios de San Pedro y Cimadevila. Y es que calles del entorno como la Rúa Toxeira o la Rúa Paraíso, son las que presentan un peor estado de todo el municipio. Estaría feo que la empresa que acometerá los arreglos pasase de largo. Los conductores que no se crean la cantidad de baches e irregularidades de estas zonas pueden visitarlas para comprobarlo por ellos mismos, eso sí, que lleven el coche con un buen seguro y los amortiguadores debidamente revisados antes. El que avisa no es traidor.
¿Un suicidio o un asesino de palomas suelto?
Apareció una paloma colgada por el cuello de una fachada en Cangas. La fotografía corrió por las redes sociales. El debate está en si fue un accidente, un suicidio según los más seguidores del humor negro, o si hay un asesino de palomas suelto, que cometió el acto con la intención de que otros ejemplares de esta especie no se suban a la fachada. La incógnita será difícil de resolver.
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