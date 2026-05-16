Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Heredar de la vecina en GaliciaDesembarco Norovirus en GaliciaPreacuerdo en el MetalCarmen García Mateo, nueva rectora de VigoDía das Letras Galegas: Begoña CaamañoBalance de Rueda en Vigo⚽Entrevista Claudio Giráldez
instagramlinkedin

Cultura

Un fin de semana de museos y Letras Galegas

El lunes se conmemora el Día Internacional de los Museos, aunque la mayoría de los recintos apostó por adelantar sus actividades y celebraciones al fin de semana.

Un momento de la visita guiada matinal en una de las salas de la Casa Museo A Mangallona, en Coiro (Cangas), con motivo del Día Internacional de los Museos.

Un momento de la visita guiada matinal en una de las salas de la Casa Museo A Mangallona, en Coiro (Cangas), con motivo del Día Internacional de los Museos. / Gonzalo Núñez 

David García

O Morrazo

Los museos y las Letras Galegas conviven en un fin de semana de intensa actividad cultural. Los recintos museísticos como la Casa Museo A Mangallona o el Museo Massó programan actividades especiales para celebrar el Día Internacional de los Museos, que se conmemora el 18 de mayo.

La fundación de la casa-museo del artista Camilo Camaño Xestido, en la parroquia canguesa de Coiro, organizó este sábado una jornada de puertas abiertas. Tanto en horario matinal como por la tarde hubo proyecciones sobre el conjunto museístico y visitas guiadas. Una programación que también incluyó un apartado musical. Así, por la mañana se estrenó la pieza de «Coloquio de 24 galegos rústicos», del Padre Sarmiento, con partitura y armónica de Xico de Cariño y con Dori Santos a la guitarra y voz.

Antes del cierre de la jornada Dori Santos volvió a actuar, esta vez acompañada por la violinista Lía Vilas. Y como colofón la Coral Queixumes do Hío estrenó la pieza «Noventa pétalos de luz», dedicada a la Casa Museo A Mangallona.

Noticias relacionadas y más

Por su parte, el Museo Massó de Bueu organiza este domingo una visita guiada por sus instalaciones. Será a partir de las 12.00 horas y con entrada gratuita. El recorrido que se propone se titula «O museo que medrou dentro dunha fábrica. Un exemplo único de arquitectura industrial», en el que se explica la relación entre la antigua conservera de los Massó y el recinto museístico. Esta visita guiada se repetirá el domingo 31 de mayo, también a las 12.00 horas, y supone una oportunidad perfecta para conocer los nuevos espacios inaugurados hace menos de un año con el proyecto de ampliación.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Aparece un hombre de Vigo ensangrentado en el enlace de la Autovía do Morrazo en Meira y dice que fue secuestrado
  2. Dos jóvenes de Cangas denuncian por estafa al propietario del piso que habían alquilado en la villa
  3. Denuncia al exnovio de su hija por la okupación de su casa y su bajo comercial para abrir un negocio en Moaña
  4. Localizan en una casa okupa de Vigo a la mujer que iba en el coche en el que se produjo el supuesto rapto del hombre que apareció con una paliza en Meira
  5. Un tubo con 'ruido' de la naturaleza recorre las calles de Cangas
  6. Inquilinos de Morrazo denuncian más casos de presuntas estafas con dueños que se niegan a devolver la fianza
  7. Ingresan en prisión los tres detenidos por el secuestro del vigués que apareció con una paliza junto a la Autovía do Morrazo en Moaña
  8. Seprona denuncia por maltrato animal a una mujer de Cangas que tenía en su casa más de 20 gatos, muchos guardados en un zulo

Un fin de semana de museos y Letras Galegas

Un fin de semana de museos y Letras Galegas

Bueu recibe el proyecto de urbanización del centro de Beluso y lo remitirá a la Xunta para su trámite de impacto ambiental

«Estou moi contento de ser parte dunha movida que fai algo tan bonito pola nosa terra e lingua»

O Hío se prepara para manifestarse el miércoles delante del Parlamento

El entorno de los colegios de O Hío y Aldán y el área industrial, en serio riesgo de incendio

El PP acusa a Juncal de «desmantelar» los servicios públicos del Concello de Bueu

El PP acusa a Juncal de «desmantelar» los servicios públicos del Concello de Bueu

Las Illas Atlánticas estrenan la temporada alta con 1.900 visitas y una limpieza ambiental en Ons

Las Illas Atlánticas estrenan la temporada alta con 1.900 visitas y una limpieza ambiental en Ons

Los alumnos de los ciclos del IES A Paralaia se forman en empresas: «Las prácticas me permiten aprender la ley de cada país»

Los alumnos de los ciclos del IES A Paralaia se forman en empresas: «Las prácticas me permiten aprender la ley de cada país»
Tracking Pixel Contents