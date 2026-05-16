Un fin de semana de museos y Letras Galegas

Los museos y las Letras Galegas conviven en un fin de semana de intensa actividad cultural. Los recintos museísticos como la Casa Museo A Mangallona o el Museo Massó programan actividades especiales para celebrar el Día Internacional de los Museos, que se conmemora el 18 de mayo.

La fundación de la casa-museo del artista Camilo Camaño Xestido, en la parroquia canguesa de Coiro, organizó este sábado una jornada de puertas abiertas. Tanto en horario matinal como por la tarde hubo proyecciones sobre el conjunto museístico y visitas guiadas. Una programación que también incluyó un apartado musical. Así, por la mañana se estrenó la pieza de «Coloquio de 24 galegos rústicos», del Padre Sarmiento, con partitura y armónica de Xico de Cariño y con Dori Santos a la guitarra y voz.

Antes del cierre de la jornada Dori Santos volvió a actuar, esta vez acompañada por la violinista Lía Vilas. Y como colofón la Coral Queixumes do Hío estrenó la pieza «Noventa pétalos de luz», dedicada a la Casa Museo A Mangallona.

Por su parte, el Museo Massó de Bueu organiza este domingo una visita guiada por sus instalaciones. Será a partir de las 12.00 horas y con entrada gratuita. El recorrido que se propone se titula «O museo que medrou dentro dunha fábrica. Un exemplo único de arquitectura industrial», en el que se explica la relación entre la antigua conservera de los Massó y el recinto museístico. Esta visita guiada se repetirá el domingo 31 de mayo, también a las 12.00 horas, y supone una oportunidad perfecta para conocer los nuevos espacios inaugurados hace menos de un año con el proyecto de ampliación.