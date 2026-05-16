Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Heredar de la vecina en GaliciaDesembarco Norovirus en GaliciaPreacuerdo en el MetalCarmen García Mateo, nueva rectora de VigoDía das Letras Galegas: Begoña CaamañoBalance de Rueda en Vigo⚽Entrevista Claudio Giráldez
instagramlinkedin

Política municipal

El PP acusa a Juncal de «desmantelar» los servicios públicos del Concello de Bueu

Elena Estévez afirma que el BNG es la formación que «máis usa as privatizacións» y reprocha «a falta dunha dirección axeitada»

El grupo municipal del PP durante un pleno reciente en el Concello de Bueu.

El grupo municipal del PP durante un pleno reciente en el Concello de Bueu. / Santos Álvarez

David García

Bueu

La propuesta de contratación formulada esta semana para que la empresa FCC Medio Ambiente refuerze la limpieza viaria y de playas durante varios meses al año ha sido recibida con críticas por parte del PP, que acusa al gobierno de Félix Juncal de «desmantelar os servizos públicos propios do Concello». La portavoz popular, Elena Estévez, ironizó a este respecto, apuntando que «suponse que estas contratacións e privatizacións son propias do PP, pero a realidade é que quen máis as usa é o BNG».

Desde el PP reprochan las contradicciones del BNG y del gobierno local, con las «fortes críticas vertidas polo propio Félix Juncal» cuando estaba en la oposición pero que desde la Alcaldía prorrogó el contrato de abastecimiento y saneamiento o la recaudación de los impuestos y tasas municipales. «A adxudicación dos traballos nos areais e as vías durante os meses de primavera e verán é o culmen dunhas decisións políticas do executivo do BNG que provocaron que ata oito servizos fundamentais estean a ser prestados por empresas», sostiene Elena Estévez.

La portavoz del PP denuncia que entre esas externalizaciones está la del puesto de enterrador, «con contratacións a autónomos feitas de xeito totalmente irregular» o la jardinería. Estévez también alude a la intención municipal de licitar en breve las tareas de limpieza y roza de los viales de titularidad municipal, que asegura que siempre se ejecutaron con personal propio contratado a través de planes de empleo de la Diputación o Xunta. «Deben considerar que ese traballo se pode facer mellor, pero se é así non é polos operarios senón pola falta dunha dirección axeitada desde o Concello», reprocha.

Noticias relacionadas

Desde el PP también recuerdan los anuncios del BNG para municipalizar el servicio de recogida y tratamiento de la basura, pero finalmente la decisión pasó por licitar un contrato por más de 40 millones de euros. «Impulsado só polo BNG, o que o leva a Félix Juncal a ser un dos protagonistas da maior privatización da historia na comarca do Morrazo», afirma Elena Estévez. «Ao chegar o goberno todo se esquece, cambia de chaqueta e o cartel de defensor do público cae polo seu propio peso», concluye la portavoz del PP de Bueu.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Aparece un hombre de Vigo ensangrentado en el enlace de la Autovía do Morrazo en Meira y dice que fue secuestrado
  2. Dos jóvenes de Cangas denuncian por estafa al propietario del piso que habían alquilado en la villa
  3. Denuncia al exnovio de su hija por la okupación de su casa y su bajo comercial para abrir un negocio en Moaña
  4. Localizan en una casa okupa de Vigo a la mujer que iba en el coche en el que se produjo el supuesto rapto del hombre que apareció con una paliza en Meira
  5. Un tubo con 'ruido' de la naturaleza recorre las calles de Cangas
  6. Inquilinos de Morrazo denuncian más casos de presuntas estafas con dueños que se niegan a devolver la fianza
  7. Ingresan en prisión los tres detenidos por el secuestro del vigués que apareció con una paliza junto a la Autovía do Morrazo en Moaña
  8. Seprona denuncia por maltrato animal a una mujer de Cangas que tenía en su casa más de 20 gatos, muchos guardados en un zulo

El entorno de los colegios de O Hío y Aldán y el área industrial, en serio riesgo de incendio

El PP acusa a Juncal de «desmantelar» los servicios públicos del Concello de Bueu

El PP acusa a Juncal de «desmantelar» los servicios públicos del Concello de Bueu

Las Illas Atlánticas estrenan la temporada alta con 1.900 visitas y una limpieza ambiental en Ons

Las Illas Atlánticas estrenan la temporada alta con 1.900 visitas y una limpieza ambiental en Ons

Los alumnos de los ciclos del IES A Paralaia se forman en empresas: «Las prácticas me permiten aprender la ley de cada país»

Los alumnos de los ciclos del IES A Paralaia se forman en empresas: «Las prácticas me permiten aprender la ley de cada país»

Concierto de Death Bringer y Cabodano en The Trooper, en Cangas

Bodegas Costas logra un bronce en el International Wine Challenge

Bodegas Costas logra un bronce en el International Wine Challenge

Tradición, música coral y mensaje social en el Festival do Lupus

Cíes y Ons arrancaron hoy la temporada alta: ya tienen más de 24.300 reservas tramitadas

Cíes y Ons arrancaron hoy la temporada alta: ya tienen más de 24.300 reservas tramitadas
Tracking Pixel Contents