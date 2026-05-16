El PP acusa a Juncal de «desmantelar» los servicios públicos del Concello de Bueu

La propuesta de contratación formulada esta semana para que la empresa FCC Medio Ambiente refuerze la limpieza viaria y de playas durante varios meses al año ha sido recibida con críticas por parte del PP, que acusa al gobierno de Félix Juncal de «desmantelar os servizos públicos propios do Concello». La portavoz popular, Elena Estévez, ironizó a este respecto, apuntando que «suponse que estas contratacións e privatizacións son propias do PP, pero a realidade é que quen máis as usa é o BNG».

Desde el PP reprochan las contradicciones del BNG y del gobierno local, con las «fortes críticas vertidas polo propio Félix Juncal» cuando estaba en la oposición pero que desde la Alcaldía prorrogó el contrato de abastecimiento y saneamiento o la recaudación de los impuestos y tasas municipales. «A adxudicación dos traballos nos areais e as vías durante os meses de primavera e verán é o culmen dunhas decisións políticas do executivo do BNG que provocaron que ata oito servizos fundamentais estean a ser prestados por empresas», sostiene Elena Estévez.

La portavoz del PP denuncia que entre esas externalizaciones está la del puesto de enterrador, «con contratacións a autónomos feitas de xeito totalmente irregular» o la jardinería. Estévez también alude a la intención municipal de licitar en breve las tareas de limpieza y roza de los viales de titularidad municipal, que asegura que siempre se ejecutaron con personal propio contratado a través de planes de empleo de la Diputación o Xunta. «Deben considerar que ese traballo se pode facer mellor, pero se é así non é polos operarios senón pola falta dunha dirección axeitada desde o Concello», reprocha.

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Desde el PP también recuerdan los anuncios del BNG para municipalizar el servicio de recogida y tratamiento de la basura, pero finalmente la decisión pasó por licitar un contrato por más de 40 millones de euros. «Impulsado só polo BNG, o que o leva a Félix Juncal a ser un dos protagonistas da maior privatización da historia na comarca do Morrazo», afirma Elena Estévez. «Ao chegar o goberno todo se esquece, cambia de chaqueta e o cartel de defensor do público cae polo seu propio peso», concluye la portavoz del PP de Bueu.