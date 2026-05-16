Los alumnos de los ciclos del IES A Paralaia se forman en empresas: «Las prácticas me permiten aprender la ley de cada país»

La falta de mano de obra especializada es, en la actualidad, uno de los principales problemas que afrontan empresas de numerosos sectores. Esta necesidad de personal cualificado abre oportunidades, especialmente para los jóvenes que optan por la formación profesional. En la comarca de O Morrazo, uno de los centros de referencia es el IES A Paralaia, de Moaña, que esta semana celebró su fiesta de graduación del alumnado de ciclos formativos y Bachillerato. Los estudiantes de FP compartieron sus experiencias durante las prácticas en empresas, a las que todavía les restan un par de semanas.

El cangués Juan Gaspar González, alumno del ciclo superior de Automatización y Robótica Industrial, explica los motivos que le llevaron a apostar por esta formación. «Elegí esta opción porque quería salir un poco de la automoción, sector en el que trabajé durante años, pero con malas condiciones laborales. Quería mejorar mi situación y tener algo estable», señala. Juan realiza sus prácticas en una empresa de O Porriño «en la que hacemos hornos industriales y cuadros eléctricos, sobre todo para barcos». Destaca la «facilidad para adaptarme y el buen ambiente» que encontró en la compañía, «pese a la distancia hasta O Porriño y el coste del combustible». Como ejemplo, valora que «sin esperar a que se firme el nuevo convenio del metal, la empresa ya subió este año un 3% el sueldo de los trabajadores».

Vestidos de gala en la graduación de ciclos y Bachillerato en el instituto A Paralaia. | / GONZALO NÚÑEZ

Lucía de Jesús Martínez, por su parte, realiza las prácticas en una empresa del sector del ocio y el entretenimiento que crea juegos de mesa de tipo wargame, con piezas exclusivas en metal. La estudiante está concluyendo el ciclo superior de Administración y Finanzas y subraya que está aprendiendo «mucho», especialmente por la dimensión internacional de la compañía. «Tenemos envíos a los cinco continentes, al vender online. Eso me obliga a aprender la legislación de cada país en materia de exportaciones», explica. Lucía pone en valor el trabajo de una empresa que, desde el polígono industrial de Castiñeiras, en Bueu, crea figuras, personajes y escenarios de wargames que se venden en todo el mundo. «Estoy aprendiendo mucho y, sobre todo, me tratan con mucho cariño», añade.

Nerea Portela- C.S. Administración y Finanzas / FdV

«En el trabajo de una asesoría aprendo sobre todo de contabilidad y fiscalidad»

La alumna señala que se decantó por este ciclo «porque tiene mucha salida laboral». Durante su formación, afirma, aprendió «a facturar, contabilidad y a organizarme», además de adquirir conocimientos sobre logística.

Juan Gaspar González- C.S. Automatización y Robótica Industrial / FdV

«Elegí esta formación tras años de empleo más precario en el sector de la automoción»

Su compañera de ciclo Nerea Portela realiza las prácticas en una asesoría de Moaña. «Creo que salimos muy bien preparados del ciclo. Yo entendí bastante bien todos los conceptos a nivel teórico, pero en las prácticas se aprende muchísimo, sobre todo a aplicar lo aprendido», apunta. En su puesto ha trabajado aspectos como «contabilidad y fiscalidad». Valora también que las prácticas comenzasen en un periodo más relajado para las asesorías, algo que permitió que le dedicasen más tiempo al inicio. «Así aprendí a usar el software y, cuando llegó el trabajo trimestral con empresas y ahora la campaña de la renta, ya puedo ser de ayuda», explica. Portela destaca la importancia de formarse en una asesoría, «porque conoces muchos casos diferentes de empresas y personas físicas». «La formación es muy completa», concluye.

Lucía de Jesús Martínez- C.S. Administración y Finanzas / FdV

«En la empresa aprendo a facturar, de contabilidad y de logística»

Desde el centro, el director del IES A Paralaia, Álvaro Rodríguez, explicó antes de la ceremonia de graduación que el profesorado considera «fundamentales» las prácticas en empresas. «La formación profesional está claramente orientada al mercado laboral y lo que intentamos es que el alumnado acredite su formación teórica antes de llegar a la empresa», indicó.

Rodríguez recordó que existe «inquietud» por la falta de mano de obra en determinados colectivos profesionales y que, en algunos casos, «se están flexibilizando los criterios de acceso a las empresas». Por ello, pidió al alumnado que afronte las prácticas «con rigor y profesionalidad», consciente de que pueden convertirse, a corto plazo, en una puerta de entrada al mercado laboral.