El entorno de los colegios de O Hío y Aldán y el área industrial, en serio riesgo de incendio

La Mancomunidade de Montes do Morrazo ha advertido a los alcaldes de la comarca del serio riesgo de incendios forestales de gran entidad que afronta la zona de cara a este verano. El colectivo señala como principales factores la elevada cantidad de biomasa acumulada tras las intensas lluvias del invierno y el incumplimiento casi generalizado de las limpiezas en las franjas secundarias, especialmente en terrenos particulares. Tal y como se había comprometido, la Mancomunidade encargó un estudio técnico a la empresa Landra Consultora Forestal para analizar el peligro de daños por fuego en el territorio de O Morrazo. El informe vincula esta situación con «la inacción de las administraciones», al considerar que no se está cumpliendo ni haciendo cumplir la limpieza de las redes de franjas de protección.

El estudio concluye que en Bueu, Cangas, Marín, Moaña y Vilaboa existen actualmente «millares de viviendas, naves, granjas y servicios sociales rodeados de masas arbóreas de eucaliptos, acacias y pinos mal gestionadas». La entidad alerta, sobre todo, del «desamparo» de las zonas rurales.

En el caso de Bueu, el informe determina que la primera limpieza urgente mediante ejecución subsidiaria debería realizarse en las franjas secundarias que rodean el polígono industrial de Castiñeiras. Advierte de que un incendio podría afectar al Punto Limpo, a un depósito surtidor de gas propano y a otras industrias con materiales inflamables o contaminantes tóxicos. La carretera municipal de subida al cementerio y la carretera de Cela-Ermelo son otras de las vías en las que urge limpiar las márgenes. En la parroquia de Beluso, el estudio considera necesario actuar en casi todos los núcleos de viviendas, como Bon de Arriba, Montemogos o el entorno de Udra.

En Cangas, la actuación más urgente es la limpieza de las franjas alrededor de los colegios de O Hío y Espiñeira-Aldán. La Mancomunidade también alerta de la situación en las proximidades de la Serra da Madalena, junto a la carretera PO-551. En concreto, pide al Concello de Cangas que acelere la retirada de la maleza que rodea las naves industriales de A Madalena, «donde, entre otras empresas afectadas, se encuentra una estación de servicio de combustibles».

El informe reclama intervenir en las franjas de carreteras como la PO-313 o la provincial A Madalena-Aldán

Estado de la pista en Broullón, que impide el paso de medios de extinción. | FDV

En Moaña, los comuneros ponen el foco en la necesaria ejecución subsidiaria de las franjas secundarias incumplidas para proteger los barrios habitados en las partes altas de las parroquias de Meira y Domaio.

También reclaman limpiezas subsidiarias en las masas forestales que rodean el complejo de ocio de O Beque, las zonas habitadas de la aldea de A Fraga y el entorno de las instalaciones de la Protectora de Animais, en el monte de Broullón. A este respecto, solicitan al Concello de Moaña que arregle lo antes posible la pista forestal de titularidad municipal que une la Protectora con el vial de servicio de la Autovía do Morrazo, ya que «en la actualidad se encuentra intransitable para los medios de extinción».

En Marín, la Mancomunidade pide desbrozar de forma urgente las márgenes de la carretera municipal de Allariz a la PO-313, así como crear franjas de protección con frondosas. En Vilaboa reclama una intervención similar en la carretera que sube a la aldea de Sobreira y la ejecución subsidiaria de limpiezas para proteger todo el núcleo.

Otras carreteras

La Mancomunidade de Montes do Morrazo recuerda que lleva tiempo «señalando el abandono de montes situados en parcelas privadas» y subraya que el peligro está reconocido por técnicos y agentes especialistas, que sitúan a O Morrazo como Zona de Alto Riesgo en el Pladiga 2026.

«Urge actuar ya y que todas las administraciones asuman sus competencias de forma coordinada y colaborativa», reclama la entidad.

El informe también alerta de la situación en las márgenes de otras carreteras, como la PO-313 entre A Cruz da Maceira y San Silvestre, o la EP-1002 entre A Madalena y Aldán.