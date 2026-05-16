Las Illas Atlánticas estrenan la temporada alta con 1.900 visitas y una limpieza ambiental en Ons

Todavía queda más de un mes para la entrada oficial del verano, pero el Parque Nacional Illas Atlánticas ya estrena este fin de semana la temporada alta vinculada a los meses estivales. Los archipiélagos de Cíes y Ons rozan en conjunto las 1.900 visitas en estos primeros días de la nueva campaña, que en el caso de la isla de Bueu arranca con una jornada de voluntariado ambiental. Desde Afundación, la Obra Social de Abanca, organizaron este sábado una limpieza de residuos marinos y de eliminación de especies invasoras. Una iniciativa que concluyó con la retirada de más de media tonelada.

La temporada alta en las Illas Atlánticas se divide en dos fechas: Semana Santa y el periodo comprendido entre el 15 de mayo y 15 de septiembre. En estas franjas temporales el cupo de visitantes sube hasta las 1.800 personas en Cíes y hasta 1.300 en Ons, sin contar a los vecinos. El archipiélago de la ría de Vigo recibió el viernes más de 350 visitas, el sábado se superaron las 650 y para el domingo se tramitaron alrededor de 240 autorizaciones. Llama la atención la previsión de algunos visitantes porque la plataforma de reservas de la Xunta de Galicia indica que para el viernes 19 de junio ya están agotadas todas las plazas en Cíes, en el que será el primer fin de semana del verano meteorológico.

En el caso de Ons, el viernes se tramitaron 17 permisos de visita, el sábado fueron más de 340 y para el domingo se rozan de momento los 300. El camping de la isla de Bueu, que no pudo abrir en Semana Santa, sigue con los trabajos de puesta a punto de cara a la temporada estival. Las instalaciones de la zona de acampada situada en Chan da Pólvora sufrieron los rigores de los temporales y borrascas del último invierno y la concesionaria apura las reparaciones.

La isla de Ons estrena la temporada alta con la visita de más de un centenar de voluntarios movilizados a través del programa Placton, de Afundación. Este sábado se repartieron por diferentes espacios del archipiélago, previamente seleccionados por el personal del Parque Nacional Illas Atlánticas, para retirar especies de flora invasora y para una limpieza en playas y acantilados.

Pasajeros embarcando este sábado en el puerto de Bueu con rumbo a Ons. / Gonzalo Núñez

En apenas tres horas de trabajo las personas voluntarias arrancaron 10.000 pies de la planta conocida como falsa árnica o perpetua hedionda, Helichrysum foetidum por su nombre científico y originaria del sur de África. También se retiraron semillas de Poa o corazón de Shangó, una planta trepadora de origen africano.

En la limpieza de playas y acantilados la mayoría de residuos que retiraron estaban relacionados con aparejos de pesca y elementos de las bateas: tarugos, cabos, cabitos, fragmentos de redes, espumas sintéticas, boyas y flotadores. También hubo abundancia de plásticos, como botellas, tapones, vasos, envoltorios, bastoncillos de los oídos... Entre las curiosidades, una sartén.

El pesaje final arrojó un resultado de 517 kilos de especies invasoras y más de 50 de residuos y basura. Esta limpieza es la undécima que realiza la Obra Social de Abanca en el Parque Nacional Illas Atlánticas y hasta la fecha estas acciones de voluntario ambiental consiguieron retirar más de 2 toneladas de basuras marinas y otras 3 toneladas de plantas invasoras o alóctonas.