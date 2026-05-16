O Hío se prepara para manifestarse el miércoles delante del Parlamento

Los colectivos vecinales de O Hío volvieron a reunirse y concentrarse este sábado en el consultorio de la parroquia, una cita que sirvió para preparar la movilización prevista para este miércoles en Santiago, delante del Parlamento de Galicia. Una concentración que coincide con la comparecencia en sede parlamentaria del conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, que tendrá que responder a una pregunta formulada por el grupo parlamentario del BNG sobre el centro de salud conjunto de Aldán-O Hío.

Para facilitar la asistencia a la concentración se fletará un autobús y la respuesta vecinal ha obligado a contratar un vehículo más grande, puesto que se anotaron más de 60 personas. Además, habrá que contar con aquellas que se desplacen hasta Santiago en vehículos particulares. Los colectivos vecinales avanzan que en la tribuna de invitados del Parlamento de Galicia estará una vecina de la parroquia que es sobrina de uno de los directivos fundadores de la Sociedad de Socorros Mutuos La Unión, que impulsó la construcción del primer consultorio médico en la parroquia y actual Casa da Unión, en el lugar de Igrexario.

A la movilización del miércoles está prevista la asistencia de integrantes del gobierno local de Cangas. El portavoz del BNG, Antón Iglesias, aprovechaba la concentración de este sábado para felicitar a los vecinos por su unión y por su respuesta para acudir el miércoles a la protesta en Santiago.

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Los colectivos vecinales también solicitaron una muestra de solidaridad y aliento con un vecino de Vilariño, implicado de manera desinteresada en la flotilla que salió hace unos días desde Turquía para ayudar a la población de Palestina.