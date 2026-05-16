Música en directo
Concierto de Death Bringer y Cabodano en The Trooper, en Cangas
La apertura de puertas será a las 21.30 horas
Son dos bandas de metal, con un sonido potente y oscuro
R.M.
Cangas
El pub The Trooper, en Cangas, programa hoy un doble concierto de metal, con los grupos Death Bringer y Cabodano. Dos bandas de sonido potente, oscuro y contundente. La apertura de puertas será a las 21.30 horas y las entradas están a la venta de 10 euros en anticipada, a través de TicketandRoll, y a 12 euros en la taquilla.
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