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Concierto de Death Bringer y Cabodano en The Trooper, en Cangas

La apertura de puertas será a las 21.30 horas

Son dos bandas de metal, con un sonido potente y oscuro

El cartel del concierto de esta noche en The Trooper, con Death Bringer y Cabodano.

El cartel del concierto de esta noche en The Trooper, con Death Bringer y Cabodano. / Santamarta Digital Art

R.M.

Cangas

El pub The Trooper, en Cangas, programa hoy un doble concierto de metal, con los grupos Death Bringer y Cabodano. Dos bandas de sonido potente, oscuro y contundente. La apertura de puertas será a las 21.30 horas y las entradas están a la venta de 10 euros en anticipada, a través de TicketandRoll, y a 12 euros en la taquilla.

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