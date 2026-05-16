Bueu recibe el proyecto de urbanización del centro de Beluso y lo remitirá a la Xunta para su trámite de impacto ambiental

El Concello de Bueu ya dispone del proyecto de urbanización del suelo urbano no consolidado del POL-12, la unidad de actuación urbanística para desarrollar el centro de la parroquia de Beluso. El ámbito total supera los 3.500 metros cuadrados y la superficie sobre la que se centra este proyecto de urbanización es de 1.916 metros cuadrados.

El documento define las obras necesarias para un vial de nueva apertura entre la Rúa Nova y la carretera autonómica PO-315 [que en una primera fase y de manera provisional acabará en un fondo de saco], el acondicionamiento de una nueva zona verde para uso público delante de la Casa do Pobo, la ampliación de las aceras y la instalación de los servicios urbanos necesarios para la futura urbanización, como saneamiento, abastecimiento o iluminación.

Ahora el Concello de Bueu deberá elevar el documento a la Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático para el proceso de evaluación de impacto ambiental simplificada, que incluirá un periodo de exposición pública. Una vez completado el trámite ambiental el consistorio podría acometer la urbanización y dotación de los servicios básicos necesarios de la unidad de actuación, paso previo a la construcción de los futuros inmuebles. El coste de estos trabajos, que se estiman en unos 350.000 euros, lo asumirá el propio ayuntamiento para agilizar el desarrollo urbanístico y la dotación de las nuevas dotaciones públicas. Un fuerte desembolso económico por el que el Concello ya recibió un mayor porcentaje de edificabilidad.

Un nuevo vial de 56 metros de longitud y 16,50 metros de ancho

El nuevo vial previsto tendrá una sección transversal de hasta 16,50 metros en su parte más ancha y 56 metros de longitud. Esta calle servirá de acceso a los bloques residenciales y acogerá parte de las nuevas plazas de estacionamiento previstas, que en el conjunto de todo el ámbito se espera que lleguen a las 70 y aumentando de forma considerable la oferta actual.

Uno de los elementos que definirá esta unidad de actuación será la plaza y zona verde de más de 850 metros cuadrados de superficie. Un nuevo espacio público polivalente, de manera que pueda utilizarse como punto de reunión habitual de la ciudadanía y comolugar para actividades sociales: mercados, fiestas gastronómicas, festivales, juegos o conciertos. El objetivo de la propuesta urbanística es mejorar la relación y la futura integración del espacio libre de la parcela dotacional que recibirá el Concello de Bueu con la nueva plaza y con el bloque residencial, con una mayor accesibilidad y continuidad en los recorridos peatonales.

Vivienda libre y de protección oficial

La distribución del suelo del POL-12 incluye un total de 2.099 metros cuadrados de edificabilidad para la construcción de vivienda colectiva: 1.469 para vivienda libre y casi 630 metros cuadrados para vivienda de protección. A ello hay que unir otros 880 metros cuadrados de edificabilidad para usos comerciales. En lo que respecta a usos dotacionales, el Concello de Bueu recibirá una parcela de casi 500 metros cuadrados para equipamientos; la nueva plaza y zona verde, de 861 metros cuadrados; y más de 1.000 metros cuadrados en viales.

Una de las parcelas resultantes de aprovechamiento lucrativo le corresponderá al Concello de Bueu, que ya tiene decidido que la destinará a la construcción de vivienda de protección. Desde el gobierno local se está valorando la opción de adherirse a la plataforma que impulsa la Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestruturas para promover la iniciativa privada en este sector. La intención del consistorio es participar con dos solares de titularidad municipal: uno sería precisamente el de la urbanización del POL-12 en Beluso y el otro está en el centro urbano, en la calle José María Estévez. Este último fue el que descartó la consellería para la promoción de vivienda pública en As Lagoas porque prefirió centrarse en los tres que están situados de manera contigua y que suman 1.000 metros cuadrados.