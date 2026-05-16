Bodegas Costas logra un bronce en el International Wine Challenge

La empresa moañesa Bodegas Costas de Exportación continúa sumando reconocimientos en el mundo del vino y consolida una trayectoria ascendente en los últimos años. La firma acaba de recibir la medalla de bronce en el International Wine Challenge con «Raigames», su monovarietal de albariño, después de haber logrado la plata el año pasado en el mismo certamen.

La bodega considera que «Raigames» alcanza ya una fase de madurez, tras haber obtenido también medallas de oro en la presente edición del Concurso Nacional de Vinos Vinespaña y en el Bacchus International Competition. Se trata de un albariño monovarietal elaborado bajo el sello de calidad de la Indicación Xeográfica Protexida Ribeiras do Morrazo.

El administrador de Bodegas Costas, Juan Pena, pone en valor, además, las recientes medallas de oro obtenidas en la Guía Paadín de Vinos, Bodegas y Destilados de Galicia 2026, así como el oro en vinos blancos en la Festa do Viño de Vilaboa. Estos galardones llegaron con la marca «Xefa Costas», dedicada a Josefa Costas, «Xefa», representante de la segunda generación de la empresa familiar y una de las figuras clave de la bodega durante años. En la Festa do Viño de Vilaboa, la plata en vinos blancos fue para Os Areeiros, bodega que también consiguió el oro en tintos, mientras que Adega Ardán obtuvo el segundo puesto en esta última categoría.

Las instalaciones de la empresa en Moaña tienen capacidad para 300.000 litros de vino, que se reparten entre depósitos y bodega subterránea.