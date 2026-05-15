Paisaje
Tratamiento de choque y primeros auxilios para un emblema de Bueu
El «pino de Massó» es parte esencial del paisaje de Bueu y forma parte de su historia. Pero está en peligro debido al hormigón que lo rodea, por la presencia de un patógeno que afecta a sus raíces y por podas mal ejecutadas.
La fábrica conservera de Massó en Bueu cerró hace décadas y las instalaciones de la antigua industria hace tiempo que desaparecieron para dar paso a una urbanización. Pero el árbol que había delante de la entrada principal continúa en su sitio y para la población local sigue siendo el «pino de Massó». Un ejemplar que resiste y aguanta en pie a pesar de todas las dificultades. Algunas son inevitables, como su exposición a los vientos del norte. Pero hay otras que se pueden considerar casi como zancadillas del ser humano, como el mar de hormigón que lo rodea y que pone en jaque su supervivencia. O las podas mal realizadas en otros momentos. Este viernes, después de que el Concello de Bueu solicitase un informe a la Estación Fitopatolóxica Areeiro, se empezó a aplicar un tratamiento de choque para intentar que este emblema de Bueu siga siendo una referencia y punto de encuentro en el centro urbano. Un pino que, por las dimensiones de su tronco, puede tener ya entre 70 y 80 años.
El diagnóstico de la Estación Fitopatolóxica Areeiro detectó que este ejemplar de pinus radiata (pino americano) está afectado por el patógeno Phytophthora pseudocryptogea, que provoca la podredumbre de las raíces absorbentes y de la base del tronco. El Concello encargó el tratamiento a la empresa local Mundo Verde, que comenzó por la retirada y poda sanitaria de todo el ramaje seco y dañado, que suponía un peligro debido al riesgo de caída; el tratamiento de los tocones; y la aplicación de una pasta cicatrizante sobre los cortes.
Una labor casi quirúrgica porque resulta necesario dejar algunas ramas, que aunque quizás no resulten de lo más estéticas son fundamentales para equilibrar y compensar la copa del pino. «Esas ramas no crecen aleatoriamente, los árboles son seres vivos y saben lo que hacen», ilustra el responsable de Mundo Verde, José Ramón Freijomil.
La segunda fase se acometerá la semana próxima con la aplicación de un tratamiento fitosanitario contra la Phytophthora pseudocryptogea, una tarea que debe realizarse en seco y que este viernes no pudo realizarse porque comenzó a llover a mediodía.
En el preocupante estado del «pino de Massó» influye de manera decisiva el escasísimo espacio libre que hay a su alrededor. El árbol es metafóricamente una isla en medio de un mar de hormigón, que dificulta que pueda absorber el agua necesaria. Ese pavimento tan compacto junto a los daños mecánicos por pisoteo [las obras de hormigonado] afectan de manera perjudicial al conjunto de las raíces.
Los técnicos de la Estación Fitopatolóxica Areeiro aseguraban en su informe que la solución «máis segura e económica» es la tala, pero es también la alternativa más «drástica». Para intentar evitarla «recetaron» una serie de cuidados que se le están aplicando a este ejemplar de pino americano en Bueu, casi como unos primeros auxilios, para que pueda sobrevivir.
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