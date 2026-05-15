El Partido Popular critica la escasa inversión de Cangas en la recogida de basura y la precariedad del servicio

El grupo municipal del Partido Popular de Cangas ha denunciado la escasa inversión del concello en la recogida de la basura, en lo que califica de «infrafinanciación crónica», que sitúa al municipio «a la cola absoluta de la provincia en la franja de 20.000 a 50.000 habitantes durante el último lustro».

Los populares niegan las declaraciones en el último pleno de la alcaldesa, Araceli Gestido, en las que decía, «para justificar el tasazo de 126 euros», que Cangas contaba con una de las tasas más bajas del Estado español. «Mintió descaradamente para tapar su nefasta gestión. Concellos de nuestro entorno y tamaño como Marín (88 euros) y Redondela (sobre 100 euros) le cobran mucho menos a sus vecinos», argumentan. En los casos en donde la tasa es similar, añaden, «la diferencia de inversión es insultante». En O Morrazo, dicen, es de 31 euros por habitante en la recogida, cuando la media nacional es de unos 86 euros y concellos como Vilagarcía tienen 96.

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La serie histórica del Consello de Contas habla de que Cangas apenas se acercó al millón de euros, comparado con Porriño (1,4 millones) o Redondela (2,5), lo que ha derivado, señalan, en un servicio «absolutamente precario». El PP critica la nueva ordenanza, «punitivista y recaudatoria», que sanciona a los ciudadanos, «a los que la alcaldesa y sus socios les pasan la factura de su propia incompetencia».