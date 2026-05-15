"Orballo", o novo tema de Silee, o artista de Bueu entre os 50 máis virais en España

O cantante publica un novo adianto do seu próximo traballo discográfico, despois de presentar xa "Milajros de Amil", que vai camiño do medio millón de reproducións en Spotify, e "Bruxa curuxa".

Un momento do videoclip de Silee para o seu novo tema, "Orballo", que foi gravado entre Bueu e Aldán. / Silee

David García

Bueu

Despois de “Milajros de Amil” e de “Bruxa curuxa” chega “Orballo”. É a nova canción do músico e artista de Bueu Silee, que se está a convertir nun dos fenómenos da música urbana. “Milajros de Amil” suma máis de 390.000 reproducións na plataforma Spotify, o que a sitúa no posto 18 das 50 cancións máis virais en España.

Este venres vén de publicar “Orballo”, un tema no que na súa letra hai referencias a ese éxito –“Fixen unha canción que se peghou pola Galicia enteira”- e as “bruxas curuxas”. Esta nova canción do artista de Bueu ten ecos de cumbia e expón os seus medos e amosa perseverancia ata chegar o momento actual, no que o recoñecemento chama a súa porta. “Seguimos dando o callo/ con moitas merdas e moito traballo./ Vamos despacio, non queremos fallos/ da igual sol, vento ou orballo”, canta nun momento de “Orballo”, que vén xunto a un novo videoclip. Un vídeo dirixido por el mesmo e gravado en Bueu e Aldán por Ángela Gestido, Christian Arcos e o propio Silee, que quere traballar tanto na parte musical como visual do seu traballo.

Esta composición está pensada para todas as persoas que apoiaron a carreira de Silee desde os seus comezos. A canción propón pararse por un intre, escoitar e atender ao que canta e sinte o artista, que se abre para contar todo o que está vivindo nos últimos tempos e “deixar un pouso de quen tivo un soño, mantuvo as ganas e nunca parou ata acadalo”, tal como explican desde a súa axencia de representación, a tamén empresa de Bueu PlayPlan. Unha canción autoproducida por Silee e que nace da necesidade de construir unha cumbia empregando para a súa base un garfo e un prato e xogando con sintetizadores.

A portada do novo single de Silee, "Orballo". / Silee

“Orballo” é o terceiro adianto do seu próximo traballo discográfico. Con “Milajros de Amil”, que foi o primeiro avance, vai xa camiño do medio millón de reproducións e o tema vén de entrar na última semana entre as 50 cancións máis virais de España en Spotify. Unha lista na que xunto a Silee hai artistas como Quevedo, Olivia Rodrigo, The Chemical Brothers ou Michael Jackson. De feito, o de Bueu é o terceiro artista que é capaz de entrar nesta lista no que vai de ano cun tema en galego, despois de LG1DO e The Rapants.

“Foi bastante tolo. Ver outra canción en galego entre as máis virais, tras xente como LG1DO, un dos proxectos que máis me gustan na actualidade, é todo un orgullo. Orgullo por ver onde está a música en galego na actualidade. Cústame pensar no presente porque teño a vista posta no futuro e en traballar para superar o feito ata agora, pero non dou asimilado todo o que está a pasar arredor de ‘Milajros de Amil’”, reflexiona o artista de Bueu ao fío deste novo lanzamento.

Una inmobiliaria con futuro en Moaña

Cangas cambia de señales

El Concello de Cangas saca a licitación el contrato que decidirá si elige un SIMU u otras alternativas de transporte público a las parroquias

Bueu adjudicará a FCC Medio Ambiente por 310.000 euros la limpieza viaria y de playas
