Bienestar animal
Un nuevo caso de maltrato animal: tiran dos gatos recién nacidos a un contenedor en Bueu
Una persona encuentra por segunda vez en menos de un mes crías recién nacidas en un colector
La Policía Local de Bueu asegura que este tipo de hechos, que atenta contra Ley de Bienestar Animal, no son aislados
«¿Qué se puede hacer ante esta atrocidad?» Esta es la pregunta que formulaba una persona de Bueu a través de la aplicación Meu Concello tras encontrar por segunda vez en menos de un mes a unas crías de gato recién nacidas en un contenedor de basura. Un caso que desde la Policía Local de Bueu reconocen que no es aislado. «Desgraciadamente ocurre con cierta frecuencia», aseguran.
Esta vez no se pudo hacer nada por salvar a los animales, que fueron arrojados dentro de una bolsa de pan a un colector en la parroquia de Beluso. Cuando la jefatura de la Policía de Bueu recibe alertas por este tipo de situaciones suele pedir la colaboración de la asociación Patudos de Tui. En esta ocasión cuando la patrulla acudió a atender esta llamada desde Beluso las crías ya estaban muertas.
La persona que alertó de este nuevo caso de maltrato animal explicaba que el 26 de abril ya vivió una situación parecida. En aquella ocasión había un gatito recién nacido en el contenedor, aún con el cordón umbilical y consiguió que la cría sobreviviese. «En las dos ocasiones estaban metidos en bolsas de papel para el pan», señala la alertante.
Este tipo de conductas están tipificadas como delito tras la aprobación de la Ley de Bienestar Animal, que entró en vigor en septiembre de 2023. Los responsables se enfrentan a multas que pueden ir desde los 500 a los 10.000 euros en el caso de infracciones leves; de 10.001 a 50.000 euros si la falta es grave; y hasta 200.000 euros si se trata de una caso muy grave. No obstante, desde la Policía reconocen que resulta muy difícil identificar a los responsables a no ser que sean «pillados» in fraganti.
Hechos como este no son aislados. «Una vez cada mes o cada dos meses solemos recibir un aviso de estas características», lamentan desde la Policía Local de Bueu.
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