Moaña propone a la Sareb que ceda a la Consellería de Vivenda el solar que ofreció al Concello para 290 viviendas protegidas

El gobierno local de Moaña llevará al pleno del próximo 28 de mayo la propuesta de la Alcaldía sobre el ofrecimiento realizado a comienzos de marzo por la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb). La entidad planteó la cesión gratuita al Concello de los suelos de A Xunqueira A2 Polígono 2 y A Xunqueira A2 Reibón, parcela 6, así como distintas alternativas, entre ellas ceder solo algunas parcelas o la totalidad de los terrenos.

Desde entonces, el ejecutivo local encargó un informe jurídico y otro técnico, cuyas conclusiones se incorporan ahora a la propuesta de acuerdo plenario. La intención del Concello es manifestar el «interés de la corporación» en el ofrecimiento formulado por la Sareb, pero también instar a la entidad a que ceda directamente las parcelas al Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS) dependiente de la Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestruturas.

La alcaldesa, Leticia Santos, argumenta que la competencia en materia de vivienda corresponde en exclusiva a la Xunta de Galicia y que debe ser la Administración autonómica la que impulse la construcción de vivienda pública. «Sobre todo si conseguimos que la Sareb le ponga sobre la mesa los terrenos de forma gratuita, pues ya cuentan con la calificación urbanística necesaria para poder desarrollarlos de forma inmediata, sin necesidad de expropiaciones», señala la regidora. Santos incide además en que la Xunta dispone de la capacidad jurídica y económica para gestionar la construcción de las que serían las primeras viviendas de promoción autonómica de la historia del municipio.

El Concello ofrece, en la propuesta de acuerdo, su «colaboración, en el ámbito de nuestras competencias, para facilitar el acuerdo entre la Sareb y el IGVS», así como para «agilizar cuantas actuaciones municipales resulten necesarias para la construcción de vivienda pública en las parcelas indicadas». La alcaldesa apunta que, por ejemplo, en alguno de los ámbitos la propiedad municipal podría sumarse a la de la Xunta para facilitar la ejecución de las viviendas.

La propuesta también pide dar traslado del acuerdo a la Presidencia del Gobierno, a la Presidencia de la Xunta de Galicia, a los grupos políticos con representación en el Parlamento gallego, a la Sareb y al IGVS.

La propuesta de la Sareb es de comienzos de marzo y el ejecutivo local encargó un informe jurídico

Santos espera lograr el respaldo de los grupos de la oposición, «ahora que parece que conseguimos que la Sareb ceda sus terrenos de forma gratuita». Recuerda que fue una moción presentada por el BNG, en el pleno de junio de 2025, la que permitió que la corporación solicitase al Gobierno central la cesión gratuita de los solares de la Sareb localizados en Moaña. Asimismo, el asunto también se trasladó al Congreso a través del diputado nacionalista Néstor Rego.

Los terrenos que la Sareb ofrece ceder se encuentran en la parte trasera de los colegios de Reibón y Seara. Su desarrollo permitiría extender el centro urbano hacia As Raíñas, en continuidad con el crecimiento de Sisalde, donde ya se construyó el nuevo centro de salud, todavía pendiente de apertura. Se trata de un ámbito con capacidad estimada para levantar hasta 289 viviendas de protección oficial.

Desde el Concello sostienen que la Xunta reconoce «la necesidad que tiene Moaña de contar con más vivienda» ante la crisis habitacional que afecta a los vecinos de O Morrazo. Por ello, el gobierno local confía en que la Consellería de Vivenda vea con buenos ojos la recepción de los terrenos de la Sareb.

El ejecutivo municipal recuerda, en este sentido, que «la Xunta está dispuesta a utilizar incluso una figura de desarrollo urbanístico extraordinaria como es el PIA, acreditando la falta de vivienda». Sin ir más lejos, en Cangas el gobierno gallego planea un PIA para construir 300 viviendas de protección oficial cerca del río Saíñas, en la zona de A Rúa.

En el texto que debatirán y votarán los grupos políticos de Moaña este mes, el Concello alude al artículo 27.3 del Estatuto de Autonomía de Galicia, que recoge la «ordenación del territorio, urbanismo y vivienda» como competencia asumida en exclusiva por la Comunidad Autónoma. También se detalla que los terrenos de As Raíñas «cuentan ya con planeamiento de desarrollo aprobado, tienen ordenación detallada vigente y permiten una respuesta mucho más ágil e inmediata a la necesidad de vivienda pública».

El Concello considera que se trata de una «oportunidad real, jurídica y urbanísticamente viable» para incrementar el parque público de vivienda en Moaña.

Estos terrenos quedaron sin desarrollar al no ejecutarse el proyecto de urbanización de A Xunqueira A2, aprobado por el Concello de Moaña en 2009. La actuación preveía el tercer núcleo urbano más amplio del municipio, con 62.000 metros cuadrados de superficie, 395 viviendas distribuidas en ocho bloques, 18.000 metros cuadrados de zonas verdes y 7.000 metros cuadrados de cesión para el propio Concello.

Intentos fallidos

En los últimos años, Moaña intentó involucrar a la Consellería de Vivenda en la construcción de pisos de promoción autonómica mediante el ofrecimiento de dos terrenos municipales. Uno se sitúa en la ladera del Monte do Con, en la subida hacia los chalés adosados, y el otro en la calle Fraga Lealtad, en O Real, donde se había demolido una vivienda en estado muy precario. Los técnicos del departamento que dirige María Martínez Allegue consideraron, sin embargo, que ambas parcelas eran «inviables» por cuestiones como el desnivel o el tamaño.

El tercer intento fue la solicitud de financiación autonómica para construir un edificio en Sisalde que acogerá el auditorio y, en sus plantas superiores, diez pisos destinados a alquiler social. Vivenda tampoco participó en esta iniciativa, que finalmente se desarrollará con un crédito bancario.