El retraso de los parcelistas de Sisalde en el pago de la urbanización del ámbito obliga a Moaña a suscribir un Plan Financiero pese a carecer de deudas

El Concello de Moaña celebrará la próxima semana una comisión de dictamen que permitirá incluir en el pleno del mes de mayo dos importantes asuntos de índole económico. El primero es la inclusión en los presupuestos municipales de 1.124.878,43 euros que proceden del remanente de tesorería positivo del año 2025 y que se destinará a inversión real. El otro asunto es la aprobación de un Plan Económico-Financiero para los ejercicios 2026 y 2027, y todo ello pese a que la administración local carece de deuda.

La razón de este plan está en que en 2025 se reconocieron los derechos de cobro por 151.918,64 euros que los parcelistas del ámbito de Sisalde tenían que pagar al Concello por la urbanización de los terrenos en los que se levantó el centro de salud. Sin embargo no realizaron los ingresos antes del 31 de diciembre. Casi todo se pagó ya en el primer cuatrimestre de este 2026, pero la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria solo computa lo que está cobrado a 31 de diciembre, por lo que este desfase del cálculo obliga al Concello a aprobar un plan financiero. La alcaldesa Leticia Santos, indica que el plan «no corrige un problema económico, sino que acredita documentalmente que el problema no existe y explica que estamos cumpliendo». Ese plan compromete al Concello a seguir realizando un seguimiento periódico de la ejecución presupuestaria, a mantener el periodo medio de pago a proveedores en niveles óptimos y a controlar el gasto corriente, sin un incremento estructural.

Cinco inversiones

El remanente positivo se destinará a mejorar la seguridad en Caiauga y en el entorno del campo de fútbol de Domaio, así como al plan municipal de asfaltados de 2024. También se repondrán con esos fondos los servicios del Camiño da Mingalleira y se costeará el proyecto de humanización de la zona histórica de Meira.