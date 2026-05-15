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Una inmobiliaria con futuro en Moaña

Una nueva inmobiliaria en Moaña.

Una nueva inmobiliaria en Moaña. / Fdv

Javier Manchado

Ahí los vemos, Adrián Ares, Raquel Chapela y Pedro Fernández que este sábado inauguran en Concepción Arenal 40 de Moaña, la nueva oficina de la inmobiliaria Mirai, que fundó Raquel tomando como referencia esta palabra japonesa que indica futuro.

Sonsoles Ónega sí que sabe donde está Bueu (y la Librería Miranda)

Y bien que lo demostró esta semana durante su programa, cuando uno de sus colaboradores comentó que estaría en Bueu en una boda. Y ella aprovechó para hablar de la Librería Miranda. ¿De quién si no?

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