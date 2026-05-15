Ecología
Galicia Ambiental alerta sobre la expansión de las especies invasoras
La asociación dio una charla de sensibilización en el IES Monte Carrasco
Redacción
La Asociación Galicia Ambiental celebró hoy en el IES Monte Carrasco de Cangas la sexta jornada de su serie de charlas de sensibilización sobre la problemática de las especies invasoras. La iniciativa, en la que participaron cerca de 40 alumnos de la ESO, apuntó a dos variedades especialmente presentes en O Morrazo, como la hierba de la pampa y la mimosa, que hallan un caldo de cultivo perfecto en suelos degradados, afectados por incendios, movimientos de tierra o márgenes de carreteras.
El colectivo alerta de la expansión de estas especies invasoras, que se ven favorecidas por la presencia del corredor de O Morrazo y de otras grandes vías de comunicación, desperdigando sus semillas por otras partes de la comunidad autónoma.
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