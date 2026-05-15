El Concello mejorará la plaza de Vilariño, que será peatonal

El Concello de Cangas procederá a realizar una reforma en la plaza de Vilariño, con la colocación de mobiliario y colocación de una zahorra especial. Se trata de atender una de las peticiones realizada por la asociación de vecinos de la localidad . La zona está situada entre el nuevo y polémico edificio y el sitio donde tiene el colectivo su sede social. La alcaldesa de Cangas, Araceli Gestido (BNG) estaba convencida de que los trabajos quedarían terminados antes del verano. La idea es, también, incluir el arreglo del camino que transcurre al lado del río.

El gobierno local propondrá a los vecinos que esta zona tenga carácter peatonal, de esta forma, los trabajos que se lleven a cabo en la plaza tendrán una mayor duración. No hay que olvidar, tampoco, que se trata de una zona afectada por Costas y Augas de Galicia.