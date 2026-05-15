El Concello de Cangas culmina la mejora del área verde del Parque das Andias

El Concello de Cangas ha completado en estos días la mejora de la zona verde municipal del Parque das Andias, situado en las inmediaciones del auditorio Xosé Manuel Pazos Varela. La alcaldesa, Araceli Gestido, y la concejala de Obras, Servizos e Enerxía, Sagrario Martínez, visitaron hoy este espacio para comprobar en persona el resultado las actuaciones acometidas a lo largo de las últimas semanas.

El gobierno local procedió a la instalación de mobiliario urbano con mesas y bancos de piedra en dos zonas, además de retirar las piedras que delimitaban una pequeña huerta urbana utilizada por los vecinos del lugar. También se colocó alguna papelera y se chorreó la superficie de pavimento de plaqueta situada entre las zonas de césped.

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El espacio es utilizado por el vecindario de la zona como lugar de encuentro y de hecho eran los propios vecinos los que bajaron sus propias sillas para pasar el tiempo allí, aunque ahora estos elementos se encontraban muy deteriorados por las inclemencias meteorológicas. La idea del concello es completar el plan ofreciendo a la asociación DOA la posibilidad de realizar un mural en una pared que limita con el parque.