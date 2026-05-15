El Concello de Cangas invertirá 300.000 euros en las Festas do Cristo, 50.000 más que en la pasada edición

El Concello de Cangas destinará algo más de 300.000 euros para financiar las Festas do Cristo 2026, incrementando en unos 50.000 la cifra de la pasada edición. La medida responde a la intención de la nueva responsable del área de Cultura, Xiana Abal, de darle un nuevo impulso a los festejos, no solamente en cuanto a la programación sino también en lo referente al apartado técnico, en donde se buscará una mayor profesionalización en cuestiones como el sonido, la iluminación o los escenarios.

Hoy mismo la Diputación dio su visto bueno a que buena parte de los fondos de la línea 2 del Plan +Provincia se destinen a las Festas do Cristo. En concreto, serán 121.000 euros los que se asignarán a apartados como la iluminación de las calles, la inspección de las atracciones, la distribución de espacios, el alquiler de escenarios, la tirada de fuegos artificiales, la seguridad o la contratación de grupos musicales, entre otros. El resto del dinero hasta los 150.000 euros de los que consta la subvención provincial, se invertirá en el festival coral Así Canta Cangas (10.000 euros), en una carpa en la alameda vieja para los eventos del verano (10.000) y en la Feira da Tapa (10.000 euros).

«Echamos mano de este plan porque las partidas de Cultura subieron muchísimo y no las pudimos subir en el nuevo presupuesto, además de que así también desbloqueamos fondos propios para los colectivos», explica la edil canguesa. A los 120.000 euros que llegan a través del plan provincial se suman los 180.000 recogidos en el presupuesto municipal, elevando la cifra a los 300.000 finales.

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La confirmación de la ayuda de la Diputación permitirá cerrar de modo definitivo unas contrataciones que ya estaban prácticamente listas en su mayoría. Y es que apenas quedan cuestiones como las de la iluminación –en el trámite de ser informado por los departamentos de Secretaría e Intervención– o la producción, que es la que representa un coste más elevado, pero que también ha quedado pendiente por cuestiones logísticas, a la espera de cerrar el cartel de los grupos que actuarán. El resto de aspectos ya están adjudicados, como son los de los escenarios, distribución de espacio, seguridad, baños, pirotecnia, inspección de atracciones o diseño y comunicación. En cuanto al programa definitivo, no se hará oficial hasta el mes de junio.