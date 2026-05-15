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Los tres acusados por la agresión al vigués que apareció en Meira entraron en prisión por el riesgo de que volviesen a agredir a las mismas víctimas

La magistrada acordó su ingreso provisional al considerar factible la reincidencia en el delito

La Policía Nacional de Vigo llevó a cabo las detenciones. | EUROPA PRESS

La Policía Nacional de Vigo llevó a cabo las detenciones. | EUROPA PRESS

Fran G. Sas

Moaña

Los tres detenidos por la Policía Nacional de Vigo por el caso del hombre que apareció el domingo 10 de marzo ensangrentado y con signos de haber recibido una paliza en un terraplén de la Autovía do Morrazo, en Meira (Moaña), contaban con antecedentes penales.

Sin embargo, el ingreso en prisión provisional decretado en la tarde del miércoles por la magistrada del Juzgado de Instrucción número 1 de Vigo, que se encontraba de guardia, no se fundamentó en esos antecedentes, sino en el riesgo de que pudieran volver a atentar contra los bienes y la integridad de las víctimas. Es decir, la medida busca evitar una posible reiteración delictiva.

La magistrada de guardia, en una decisión que deberá ratificar el juzgado competente, considera que existe una posibilidad real de que los investigados intenten agredir de nuevo tanto al hombre localizado en Moaña —M. G. R., de 36 años— como a la mujer que también fue trasladada en el mismo vehículo y que fue localizada por las fuerzas del orden esa misma noche en un piso ocupado en Bouzas.

Los sospechosos que ingresaron en prisión están investigados por los delitos de detención ilegal y lesiones. El hombre que sufrió la presunta paliza había declarado que tanto él como la mujer fueron introducidos en el mismo coche cuando se encontraban en la Praza de América de Vigo.

La Policía Nacional, en su comunicado tras la detención de los tres sospechosos, explicó que, una vez llegados a O Morrazo, “los agresores golpearon violentamente al varón, abandonándolo en la zona, mientras que la mujer permaneció detenida durante más tiempo en contra de su voluntad”.

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El hombre localizado en Meira tuvo que ser trasladado a un centro hospitalario después de que varios conductores alertasen de su presencia, debido a las lesiones sufridas como consecuencia de los golpes.

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