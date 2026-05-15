Afamo y su programa de música de raíz, pioneros de la salud mental

La Asociación de Familiares de Personas con Alzhéimer de O Morrazo (Afamo) participó esta semana en el congreso internacional «Innovación en salud mental comunitaria en zonas rurales y remotas», celebrado el jueves y este viernes en Zamora. La ponencia de la entidad, con sede en Moaña, se centró en el programa de intervención «Im.Raíz», una iniciativa comunitaria basada en la música de raíz gallega que Afamo desarrolla en colaboración con la Fundación Legar, del maestro gaiteiro Xavier Blanco.

La entidad de la comarca fue invitada por el doctor Manuel Franco-Martín, referente internacional en el ámbito de la salud mental, profesor titular de Psicopatología y Salud Mental en la Universidad de Salamanca y jefe del Servicio de Psiquiatría del Complejo Asistencial de Zamora.

La ponencia, titulada «Im.Raíz: Intervención en las emociones y la salud mental a través de la música de raíz», fue presentada por el propio Xavier Blanco y por la coordinadora de Afamo, Martina Ferradás. Ambos explicaron la metodología desarrollada por la asociación desde el año 2014, que recurre a la música tradicional y a instrumentos primigenios como herramientas de participación, conexión emocional y recuperación de la memoria y de la identidad cultural de personas mayores, personas con deterioro cognitivo o con discapacidad.

Los ponentes detallaron cómo la música de raíz funciona como un elemento de conexión con la memoria colectiva y con la historia de vida de los usuarios de Afamo, generando espacios de inclusión, participación activa y bienestar emocional a través del canto, el ritmo, el movimiento y la creación musical en grupo.

Desde el colectivo valoran la «acogida extraordinaria» de la propuesta, cuya exposición finalizó, según destacan, «con una larga ovación del público» y despertó el interés de numerosos asistentes. Entre las felicitaciones personales recibidas figura la del presidente de la red europea Eucoms (European Community Mental Health Service Providers Network) y referente internacional en este ámbito, René Keet, quien calificó el método de «magnífico» y se comprometió a colaborar en la difusión internacional de la iniciativa.

Afamo agradece especialmente «la implicación de Xavier Blanco y de todo los profesionales y familias que forman parte de Im.Raíz». Destaca que el programa sigue creciendo «y consolidándose como una experiencia innovadora de intervención comunitaria y transformación social».