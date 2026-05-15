El II Acapulco Reggae tomará A Xunqueira
REDACCIÓN
Los ritmos jamaicanos tomarán la arboleda de A Xunqueira el próximo 23 de mayo en el II Acapulco Reggae. Un festival que trae a Moaña a los grupos Ital Roots, Dub in soul, Tasty Roots, Ras Dreamer, Ites Vibration, Kussondulola y D.A.Jay Ft. Lu.Ko.Ala. Se trata de un evento musical que además tiene carácter solidario, explica la edil de Cultura, Coral Ríos.
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