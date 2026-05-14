Tres personas detenidas por el caso del hombre que denunció ser secuestrado y apareció con una paliza junto a la Autovía do Morrazo en Meira

Ya hay detenciones en el caso del hombre de Vigo que apareció este pasado domingo con una paliza junto a la Autovía do Morrazo, en el enlace de Meira, en Moaña, y que denunció que había sido secuestrado media hora antes en la Praza de América de la ciudad olívica, metido en un coche con otra mujer.

Fueron detenidas tres personas en la noche de este martes, según las fuentes consultadas. La detención se habría llevado a cabo en Vigo, aunque no han trascendido más detalles al respecto.

Serían las tres personas a las que aludió la víctima, M.G.R., de 36 años, que suele residir en albergues en Vigo, y que iban en el coche Ford gris al que le metieron supuestamente a la fuerza y llevaron a Meira, donde le habrían arrojado por un terraplén después de ser golpeado con fuerza en la cara.

El hombre fue encontrado por unas personas en coche que se incorporaban al enlace, malamente caminaba bajando por una pista del monte hacia el enlace de la autovía en Meira, y con mucha sangre en la cara. M.G.R. fue trasladado a un hospital en Vigo, donde se recupera.

El lunes, las fuerzas del orden habrían localizado en una casa okupa de Bouzas en Vigo a la mujer que la víctima denunció que había sido metida también a la fuerza en el coche y que siguió en el vehículo después de que a él lo arrojaran por el terraplén.