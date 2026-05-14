El remolcador de 56 años, a la espera del fin de la huelga para decidir su futuro

La industria naval de Moaña, concentrada en el litoral de la parroquia de Meira, completó este jueves su segunda jornada consecutiva de huelga, la tercera en lo que va de mes, junto al resto del sector en la provincia. Los trabajadores reclaman a la patronal “un convenio justo”.

A primera hora de la mañana, piquetes sindicales recorrieron las zonas de O Cocho y A Borna, donde comprobaron que la actividad en los astilleros era prácticamente nula. Numerosos trabajadores de la comarca se sumaron también a la marcha celebrada en Vigo, que volvió a reunir a miles de personas y colapsó el centro de la ciudad, según trasladaron la CUT y la CIG.

El paro del naval en Moaña afecta directamente al remolcador «Doctor Pintado», un buque con 56 años de historia que este miércoles llegó al frente marítimo de O Cocho. Según ha podido saber FARO, la embarcación se encuentra ya en un astillero de la zona y su nuevo propietario deberá decidir si compensa rehabilitarla para “darle una nueva vida” o si, por el contrario, se procede a su desguace.

La decisión se tomará una vez que se conozca el coste de su puesta a punto para que pueda volver a entrar en servicio. Las jornadas de huelga están retrasando, por ahora, estas tareas.

El remolcador había sido declarado abandonado por la Autoridad Portuaria de Vilagarcía de Arousa en julio de 2025. Tiene casi 24 metros de eslora, 7 de manga y 3,63 metros de puntal.

El traslado hasta Moaña se realizó en una singladura de más de seis horas. El buque llegó a O Cocho pasadas las 19.00 horas del miércoles. El barco «Cuico», de la empresa de servicios marítimos Dragados Osmar, con sede en Cambados, fue el encargado de remolcar al «Doctor Pintado», aprovechando unas condiciones meteorológicas favorables para la navegación.

Nuevas jornadas de paro

La actividad industrial en el litoral de Meira está previsto que recupere hoy la normalidad. Sin embargo, si las centrales sindicales y la patronal no alcanzan un acuerdo sobre el nuevo convenio del sector, los paros volverán los días 19, 20 y 21 de mayo, esta vez con tres jornadas consecutivas de huelga.