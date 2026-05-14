Cangas descarta carteles en Méndez Núñez para prohibir jugar al fútbol y el problema afecta también a los astilleros de Moaña

El Concello de Cangas no instalará ningún cartel en la plaza que hay entre Méndez Núñez y Eirado do Sinal en el que se indique que los niños no pueden jugar a la pelota y tampoco está dispuesto a llevar a cabo una remodelación de la zona que suponga poner más mobiliario urbano que obstaculice el paso de sillas de ruedas. Esta es la repuesta contundente de la alcaldesa de Cangas, Araceli Gestido (BNG), a la queja de los comerciantes por el comportamiento de los niños que juegan a balonazos contra los escaparates de sus tiendas.

Asegura la regidora local que no es la primera vez que los vecinos muestran su malestar por el comportamiento de los menores, con el consentimiento de los padres, pero cree que la instalación de un cartel que prohiba jugar sería de mal gusto y del todo inapropiado. También comenta que desde el departamento de Urbanismo se puso reparos a la reorganización de la zona, para impedir que los niños jueguen al balón y causen daños a los comercios, porque se causaría daño a aquellas personas que se ven impedidas y que tienen que utilizar sillas de ruedas para trasladarse.

Recuerda Araceli Gestido que se trata de una zona peatonal. Ella es consciente de que se trata de un problema real, pero que tiene difícil solución, que la principal pasa por solicitar de los padres una mejor educación de sus hijos; recordarles que no pueden molestar a nadie jugando con el balón y menos provocar daños. Menciona que justo en frente, se encuentra el gran parque de Cangas, que cuenta con zonas para jugar al balón.

De todas formas, no descarta volverse a reunir con los comerciantes y, conjuntamente, tratar de buscar soluciones que satisfagan a todas las partes, que, además, en eso se está.

El entorno situado entre la calle Méndez Núñez y Eirado do Sinal está lleno de terrazas que los padres utilizan para sentarse y disfrutar de algún aperitivo. Durante los fines de semana es muy habitual ver a niños golpear balones contra los comercios, utilizando los escaparates de los mismos a modo de porterías, como bien señalaban esta semana sus propietarios.

Los balonazos también dañan los astilleros de Seara

El problema de los niños jugando al fútbol en plazas y vías públicas afecta también en Moaña. Y es que en el nuevo espacio ganado con la rehabilitación de los astilleros tradicionales de Carlagho y Casqueiro son cada vez más los pequeños que se reúnen a jugar con un balón. El problema es que la pared de madera de uno de las rehabilitadas carpinterías de ribeira se convierte en objetivo de los balonazos. Esto, además de dañar la estructura de valor patrimonial, ya causó destrozos de material expuesto en su interior por la vibración.

La concejala de Cultura, Coral Ríos, explica que en concreto los balonazos ya tiraron dos sierras de arco expuestas en los astilleros dentro de las herramientas para la fabricación tradicional de barcos. Una de ellas se rompió con la caída y volvió a ser expuesta pero pegada. La otra resultó dañada pero no se rompió.

De momento, eso sí, no se registraron quejas de hosteleros ni de comerciantes por los balonazos, como sí ocurre en la calle Méndez Núñez de Cangas. No muy lejos de los astillero tradicionales, en la Alameda del centro urbano de Moaña, hay pistas en las que se puede jugar al fútbol en seguridad.

Los astilleros tradicionales de Moaña reabrieron en octubre de 2025 tras más de un año de rehabilitación.