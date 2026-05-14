El Puerto de Vigo disminuirá el impacto visual del muro de la playa de O Cocho con vegetación y un mirador

Representantes del Concello de Moaña, de la Autoridade Portuaria de Vigo y de la Asociación de Veciños NovaMeira se reunieron en la mañana de este jueves para analizar las demandas que el colectivo vecinal viene planteando desde hace años. En el entorno de la playa de O Cocho, el Puerto aceptó acometer medidas para reducir el impacto visual del muro construido para contener el talud que se había derrumbado hace varios años sobre el arenal. Una de las actuaciones previstas será la plantación de vegetación en el entorno del muro. Además, se habilitará un mirador hacia la costa desde la parte alta de la estructura.

También se llevará a cabo una limpieza de la maleza del talud con el objetivo de ganar espacio en la playa. Asimismo, se valorará la mejora del acceso al arenal y la ampliación de la pasarela, según explicó la alcaldesa, Leticia Santos.

Otro de los acuerdos abordados en la reunión fue el mal estado de los viales que descienden hacia las zonas de actividad industrial, en el entorno de los astilleros. El Concello se comprometió a encargar un proyecto de asfaltado que podría incluir una senda peatonal por un lateral, con el fin de conectar la carretera general PO-551, desde la bajada a A Borna, con la zona de astilleros dependiente de la Autoridade Portuaria. «Una vez contratado el proyecto, mantendremos reuniones de trabajo para planificar la obra y pactar qué parte financia cada una de las administraciones», señaló la regidora.

El precario estado, hoy, del firme en la bajada a la zona industrial de O Cocho. / Santos Álvarez

Más complicada resulta la mejora del firme desde el cruce de bajada a A Guía. «No está tan clara la posibilidad de colaboración en este punto, pero quedamos en valorar un arreglo del tramo en peor estado, que es el que va entre el cruce de acceso al CEIP A Guía y la curva de bajada a la playa de O Cocho», explicó Santos. En esta zona, el Concello trasladará al Puerto una valoración del coste de reponer el firme, que se encuentra en un estado muy precario y es utilizado casi en exclusiva por los camiones que descienden hacia la zona industrial de O Cocho.

Por último, se valoró actuar en el entorno de la depuradora de O Latón con alguna intervención «sencilla», pero que permita su disfrute como área de paseo y ocio por parte de los residentes del barrio. Para ello, se visitará O Latón próximamente con técnicos del área de obras de la Autoridade Portuaria, con el objetivo de analizar las opciones para «darle un carácter más humano» a este entorno que discurre junto al mar.

Desde NovaMeira el presidente del colectivo, Pablo Piñeiro, valora positivamente la reunión. Trataron de juntar a ambas administraciones «para que diriman sus competencias en la zona y se pueda avanzar en las mejoras». Espera que las actuaciones en la playa de O Cocho se acometan en breve para ganar espacio de arenal de cara a este verano. «En quince días esperamos que un ingeniero de la Autoridade Portuaria visite con nosotros la zona de la playa para evaluar los trabajos a realizar», apunta.