Abastecimiento
Un problema durante la limpieza de un depósito en Bueu provoca una intensa turbidez en el agua para el consumo
La incidencia se detectó tras labores de mantenimiento en los tanques de Castrillón
Las labores de limpieza en el depósito municipal de agua de Castrillón, en Bueu, han tenido un efecto indeseado e imprevisto: un considerable aumento en la turbidez del agua, que la hacía inviable para el consumo, en numerosos domicilios y negocios del centro urbano del municipio y zonas aledañas. Desde primera hora de la mañana las dependencias municipales recibieron constantes llamadas telefónicas de personas afectadas, que alertaban de la situación y preguntaban por las causas.
Desde el consistorio explican que el problema está en vías de solución y que se relaciona con los trabajos de limpieza en los tanques de agua de este depósito municipal, que provocaron la entrada en la red de abastecimiento de agua con un elevado grado de turbidez. La empresa concesionaria, Aqualia, está realizando labores de acondicionamiento en las partes afectadas para que el suministro pueda prestarse en condiciones. “Durante o día de hoxe reforzáranse as analíticas realizadas remitindo as mostras a un laboratorio acreditado para o seu control”, explican.
La incidencia afectó a domicilios, negocios e incluso a la plaza municipal de abastos, donde fue necesario desechar parte del hielo debido a que estaba afectado por la turbidez. Algunos establecimientos de hostelería tuvieron que interrumpir temporalmente el servicio de algunas consumiciones, como infusiones, y en muchos hogares el agua para ducharse o cocinar salía con un color casi negro. Algunos vecinos explican que empezaron a notar el problema a última hora del miércoles, una situación que fue a más durante buena parte de la mañana.
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