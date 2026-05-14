Los niños explican el arte de Moaña

Los monumentos de Moaña se han convertido en los últimos años en las estaciones de un recorrido explicativo en el que el artista Lito Portela comparte con el alumnado de los colegios del municipio la historia y las características de cada escultura situada en paseos, plazas y jardines. La actividad forma parte del programa Aprende Moaña, organizado por el Concello. Ayer, los escolares del CEIP Abelendo iniciaron las visitas de este curso.

La edición de este año será especialmente significativa, ya que en los últimos días se instalaron placas con el nombre de cada monumento, su autor y el año de creación. Los carteles fueron elaborados por alumnos de 3º de Primaria.

Uno de los carteles con el código QR de la audioguía. | FDV

A cada colegio se le asignó un monumento, sobre el que los niños investigaron tanto su significado como la trayectoria de su autor. Además, grabaron audios explicativos a los que se puede acceder mediante un código QR incluido en cada placa. De esta forma, son las nuevas generaciones de moañeses las que explican el arte de la villa a vecinos y visitantes.

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