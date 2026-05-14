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Un motorista herido grave tras chocar con un coche en la subida a San Lourenzo

Despliegue mientras los técnicos de las ambulancias atienden al herido. | FDV

Despliegue mientras los técnicos de las ambulancias atienden al herido. | FDV

Fran G. Sas

Fran G. Sas

Moaña

Un motorista resultó herido grave a primera hora de la tarde de este martes en la subida a San Lourenzo, en la parroquia de Domaio (Moaña). Alrededor de las 14.20 horas, el motorista bajaba por el tramo entre el núcleo de viviendas de San Lourenzo y el enlace de la Autovía do Morrazo. Antes de llegar a la entrada para A Poza da Moura, al girar una curva, se encontró con un coche que subía, con dos ocupantes. Por razones que se desconocen el motorista impactó contra el coche al no poder esquivarlo y salió por encima del mismo. La motocicleta, de motocross, quedó tirada en el talud del monte tras el impacto y él cayó sobre el asfalto. Los dos ocupantes del coche resultaron ilesos aunque su vehículo sufrió daños por el choque frontolateral. Hasta la zona se desplazaron dos ambulancias del 061 para que los técnicos inmovilizasen al herido, que estaba consciente pero con daños graves en una pierna y fuerte dolor. Fue trasladado a un centro hospitalario.

Además de los sanitarios, se desplazaron efectivos de la Policía Local de Moaña y de la Guardia Civil de Tráfico, que regularon el tráfico en un vial intenso. El peor momento del despliegue llegó cuando intentó ascender un autobús, aunque finalmente se dio fluidez al tráfico.Además de los sanitarios, hasta la zona se desplazaron efectivos de la Policía Local de Moaña y de la Guardia Civil de Tráfico, que tuvieron que regular el tráfico en un vial muy intenso. El peor momento del despliegue llegó cuando intentó ascender un autobús, aunque finalmente se pudo dar fluidez al tráfico.

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