La maleza ya invade el nuevo paseo entre Meira y Domaio y los vecinos exigen su limpieza

En abril de 2024 se puso en servicio la senda peatonal por el lado del litoral que une las parroquias de Meira y Domaio, en Moaña, salvando todo el tramo de la carretera general PO-551 carecía de aceras. En concreto el paseo se construyó entre los puntos kilométrcicos 29+400 y 31+000, con una inversión por parte de la Xunta de Galicia de 1,6 millones de euros.

La infraestructura es muy utilizada desde entonces pero carece de mantenimiento. Dos años después la Asociación de Veciños Monte Faro así como NovaMeira se dirigen por carta a la Xunta para demandar un plan de limpieza. Alertan de que la maleza y las zarzas invaden buena parte del trazado pero, sobre todo, muesran alarma porque los taludes que caen desde la zona para peatones están invadidos por eucaliptos, lo que puede suponer un serio riesgo en el caso de incendios forestales, justo en un año en el que O Morrazo está especialmente sensibilizado ante el riesgo de fuegos.