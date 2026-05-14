Luís Chapela presenta en Cangas su nuevo poemario

El escritor y poeta de Moaña Luís Chapela Bermúdez presenta este viernes, 15 de mayo, su nuevo poemario en el salón de plenos del Concello de Cangas. El acto es a las 20.00 horas. El libro «Marusía» contiene poemas dedicados al mundo del mar. El autor explica que se inspiró en sus años embarcado y en distintos sucesos, tocando incluso varias de las tragedias marítimas más recordadas.