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Poesía

Luís Chapela presenta en Cangas su nuevo poemario

El autor, con el libro. | FDV

El autor, con el libro. | FDV

REdacción

O Morrazo

El escritor y poeta de Moaña Luís Chapela Bermúdez presenta este viernes, 15 de mayo, su nuevo poemario en el salón de plenos del Concello de Cangas. El acto es a las 20.00 horas. El libro «Marusía» contiene poemas dedicados al mundo del mar. El autor explica que se inspiró en sus años embarcado y en distintos sucesos, tocando incluso varias de las tragedias marítimas más recordadas.

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