Ingresan en prisión los tres detenidos por el secuestro del vigués que apareció con una paliza junto a la Autovía do Morrazo en Moaña

Los tres detenidos por la Policía Nacional de Vigo en relación con el caso del hombre, vecino de Vigo, que apareció este pasado domingo con una paliza junto a la Autovía do Morrazo en Meira (Moaña) y que denunció que había sidsecuestradodo en un coche con tres ocupantes y arrojado por un terraplén, después, cerca de esta carretera, han ingresado en prisión provisional después de prestar declaración en la tarde del miércoles en el Juzgado de guardia de Vigo, plaza nº 1 de la sección de Instrucción del Tribunal de Instancia. La prisión se decretó por presunta autoría de delito de detención ilegal y lesiones y la causa la seguirá la plaza nº 7 del mismo Tribunal de Instrucción.

En la mañana de este jueves, la Policía Nacional de Vigo confirmó la detención de los tres varones, tal y como adelantó el miércoles FARO DE VIGO, como presuntos autores del secuestro y lesiones cometidos no sólo al hombre de Vigo, M.G.R., de 36 años que reside en albergues, sino a la mujer que este también había asegurado que habían metido en el coche con él cuando estaban en la Praza de América de la ciudad olívica, aunque cuando él fue arrojado al terraplén, ella seguía en el vehículo y no sabía que le habría ocurrido. La mujer fue localizada por la noche por la Policía Nacional en un piso okupa en Bouzas. En el comunicado confirman que el hombre y la mujer fueron trasladados por la fuerza hasta la comarca de O Morrazo. Sobre los hechos, corroboran que el pasado día 10, un vehículo ocupado por tres individuos interceptó a esta pareja en Vigo. Una vez que llegaron hasta el destino," los agresores golpearon violentamente al varón, abandonándolo en la zona, mientras que la mujer permaneció retenida durante más tiempo en contra de su voluntad. Debido a las lesiones producidas al varón tuvo que ser trasladado a un centro hospitalario".

Agentes de la Comisaría de Vigo‑Redondela se entrevistaron con la víctima para obtener datos que permitieran localizar a la mujer a la mayor brevedad. Asimismo las pesquisas fueron asumidas por investigadores de la UDYCO (Unidad de droga y crimen organizado), que fueron los que lograron localizar esa misma noche a la mujer en el piso ocupado en la zona de Bouzas. La mujer también había sido agredida.

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Con respecto al móvil de la agresión, la Policía Nacional confirma que estaría relacionado con una presunta deuda económica. La identificación del coche en el que se produjo el rapto, un Ford gris, fue clave para la detención. La Unidad de Prevención y Reacción (UPR) de la Brigada Local de Seguridad Ciudadana procedió a interceptar el vehículo y detener a los tres ocupantes.