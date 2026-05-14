Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Copago farmacéuticoHuelga metal PontevedraEscola en camiñoBrote NorovirusSecuestro en la autovíaAdiós al botín de la Champions
instagramlinkedin

O Rompeolas

Los huecos de los árboles en la playa de los Alemanes se utilizan para tirar basura .

arbol

arbol

Javier Manchado

Bolsa de la basura en el hueco del un árbol en la playa de los Alemanes. Que aquí no hay imaginación para pensar que puede ser un lugar pasadizo secreto, como el que daba al escondite secreto de la Princesa Prometida. Los que utilizan estos huecos de la naturaleza para una cosa tan prosaica como tirar basura, están inhabilitados par imaginar el mundo de otra forma.

Ni tarjeta amarilla, ni revisión del VAR en las calles de Cangas donde los niños juegan al fútbol

Es verdad que el Concello de Cangas puede hacer algo, pero a quien se le debe exigir educación es a los padres que ven desde la comodidad de sus terrazas en los bares como sus hijos golpean con fuerza los escaparates ni siquiera amonestarles. Ni tarjeta amarilla ni roja. Mientras que los comerciantes pide, exigen, la revisión de la jugada por el VAR. Evidentemente se trata de una cuestión de falta de educación.

Noticias relacionadas

Ante otro pleno movido en Cangas

Tememos que nos toque este mes otro pleno movido en Cangas. De nuevo, todo lo dicho y más se va a repetir en el seno de la corporación municipal, a donde, desde hace un tiempo, los concejales llegan prestos a exhibirse en televisión. Menos mal que por el que se transmiten las sesiones plenarias de Cangas no es un canal que tenga en cuenta las audiencias, de lo contrario habría que poner anuncios y así rellenar los agujeros que tengan las arcas municipales.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Aparece un hombre de Vigo ensangrentado en el enlace de la Autovía do Morrazo en Meira y dice que fue secuestrado
  2. Dos jóvenes de Cangas denuncian por estafa al propietario del piso que habían alquilado en la villa
  3. Denuncia al exnovio de su hija por la okupación de su casa y su bajo comercial para abrir un negocio en Moaña
  4. Localizan en una casa okupa de Vigo a la mujer que iba en el coche en el que se produjo el supuesto rapto del hombre que apareció con una paliza en Meira
  5. Un tubo con 'ruido' de la naturaleza recorre las calles de Cangas
  6. Seprona denuncia por maltrato animal a una mujer de Cangas que tenía en su casa más de 20 gatos, muchos guardados en un zulo
  7. Aparece en el colegio de Espiñeira un ordenador con un video donde se podía ver el Corán y escuchar una música supuestamente islámica
  8. Una luminaria de una farola de la rotonda del Gordo, en Cangas, cae sobre un motorista y lo manda al hospital

Luís Chapela presenta en Cangas su nuevo poemario

Los niños explican el arte de Moaña

Andaina solidaria por el Sáhara en Beluso

Los huecos de los árboles en la playa de los Alemanes se utilizan para tirar basura .

Un motorista herido grave tras chocar con un coche en la subida a San Lourenzo

Tres personas detenidas por el caso del hombre que denunció ser secuestrado y apareció con una paliza junto a la Autovía do Morrazo en Meira

Tres personas detenidas por el caso del hombre que denunció ser secuestrado y apareció con una paliza junto a la Autovía do Morrazo en Meira

Comerciantes de Cangas se quejan de que los niños utilicen sus escaparates como porterías

Comerciantes de Cangas se quejan de que los niños utilicen sus escaparates como porterías

Inquilinos de Morrazo denuncian más casos de presuntas estafas con dueños que se niegan a devolver la fianza

Inquilinos de Morrazo denuncian más casos de presuntas estafas con dueños que se niegan a devolver la fianza
Tracking Pixel Contents