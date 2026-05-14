Los huecos de los árboles en la playa de los Alemanes se utilizan para tirar basura .

Bolsa de la basura en el hueco del un árbol en la playa de los Alemanes. Que aquí no hay imaginación para pensar que puede ser un lugar pasadizo secreto, como el que daba al escondite secreto de la Princesa Prometida. Los que utilizan estos huecos de la naturaleza para una cosa tan prosaica como tirar basura, están inhabilitados par imaginar el mundo de otra forma.

Ni tarjeta amarilla, ni revisión del VAR en las calles de Cangas donde los niños juegan al fútbol

Es verdad que el Concello de Cangas puede hacer algo, pero a quien se le debe exigir educación es a los padres que ven desde la comodidad de sus terrazas en los bares como sus hijos golpean con fuerza los escaparates ni siquiera amonestarles. Ni tarjeta amarilla ni roja. Mientras que los comerciantes pide, exigen, la revisión de la jugada por el VAR. Evidentemente se trata de una cuestión de falta de educación.

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Ante otro pleno movido en Cangas

Tememos que nos toque este mes otro pleno movido en Cangas. De nuevo, todo lo dicho y más se va a repetir en el seno de la corporación municipal, a donde, desde hace un tiempo, los concejales llegan prestos a exhibirse en televisión. Menos mal que por el que se transmiten las sesiones plenarias de Cangas no es un canal que tenga en cuenta las audiencias, de lo contrario habría que poner anuncios y así rellenar los agujeros que tengan las arcas municipales.