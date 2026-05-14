El Concello de Cangas saca a licitación el contrato que decidirá si elige un SIMU u otras alternativas de transporte público a las parroquias

El gobierno local de Cangas quiere hacer bien las cuentas de cara al próximo año en su empeño en llevar transporte público a las parroquias, quiere tener claro si interesa un convenio con la Xunta para aplicar un Servicio de Interés Municipal (SIMU) o hay soluciones más económicas que las que ofrece la Xunta de Galicia. Había quedado de sacar un estudio y, ayer, se aprobó el procedimiento para sacar a licitación el mencionado trabajo.

El tripartito pretende planificar el transporte y la movilidad en la zona rural del municipio. Asegura que en la actualidad se detectaron limitación en la conexión territorial y en la cobertura del transporte colectivo existente, especialmente en las conexiones entre las zonas rurales y el núcleo urbano, así como entre distintos núcleos intermedios del municipio, existiendo franjas horarias y ámbitos territoriales con servicios insuficientes o escasamente adaptados a las necesidades reales de la población. Esta situación afecta especialmente a determinados colectivos con mayor dependencia del transporte público, tales como personas mayores, estudiantes, jóvenes, personas sin vehículo privado o vecinos residentes en zonas rurales con menor accesibilidad de los servicios básicos. Por eso se considera necesario disponer de un estudio técnico especializado que permita analizar la situación actual de movilidad, evaluar la demanda existe y el potenciar, identificar déficits de cobertura y conexiones, estudiar la viabilidad técnica, funcional y económica de posibles actuaciones de mejora del transporte colectivo y de la movilidad interna municipal, incluyendo alternativas de nuevas rurales, ampliación de horarios o fórmulas flexibles de prestación del servicio.

El estudio permitirá al Concello disponer de una base técnica objetiva para la futura toma de decisiones en materia de movilidad y planificación de servicios públicos, garantizando una mejor adaptación de las actuaciones a las necesidades reales de la ciudadanía y a los principios de eficiencia, cohesión territorial e interés público.

El documento deberá incluir una diagnosis de la situación actual de transporte, horarios y frecuencias, conexión entre parroquias y núcleo urbano, cobertura territorial, déficit detectados, principales flujos y movilidad; análisis de la demanda, laboral, educativa, sanitaria, comercial y administrativa; identificación de las zonas deficitarias: núcleos rurales, zonas de mayor envejecimiento, áreas con baja accesibilidad, núcleos sin vehículos privados suficientes así como propuesta de mejora de nuevas rutas, ampliación de horarios, alternativas de conexión, optimización de recorridos, posibles servicios bajo demanda, alternativas progresivas de implantación y análisis de la viabilidad técnica, económica, costes estimados, sustentabilidad operativa y estimación de usuarios potenciales.

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