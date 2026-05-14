El colegio Eduardo Pondal de Cangas, premiado en el desafío "Atrévete coa ciberseguridade" en la feria Galiciencia en Ourense

Integrado por Amelia Vázquez, Leire Sampedro y Alicia Ferreiro, el equipo "VortexVirtual" del colegio Eduardo Pondal de Cangas se hizo con uno de los premios de la feria Galiciencia que en la mañana de este jueves celebró la final del desafío científico "Atrévete coa ciberseguridade", en el que a lo largo de estos meses participaron un total de 388 equipos desde 4º de Primaria a Bachillerato, integrados por 873 alumnos y alumnas de 63 centros eductivos de toda Galicia. El alumnado del Eduardo Pondal logró el premio en la categoría de primero a tercero de Secundaria. La feria se desarrolla desde el pasado miércoles hasta este viernes en el Parque Tecnolóxico de Galicia-Tecnópole (sociedad participada por la Xunta) en Ourense y tiene como temática principal este año la ciberseguridad. Los equipos que disputaron la final y compitieron por un premio en la mañana de este jueves fueron los que lograron pasar los tres retos de la afse online. Los finalistas se embarcaron en una misión muy especial como lad e hacer frente a una plataforma infestada. El primer paso fue poder abrir una caja fuerte, que contenían unas tarjetas que le daban acceso a los ordenadores. Para conseguir liberar el dispositivo afectado, tuvieron que pasar desafíos como descifrar claves, recuperar archivos y hasta lograr neutralizar el ataque.

En la categoría de Primaria venció el equipo "Os ciberguardias", formado por Bernal Vilela y Xabier Villar, del CEIP Bibei de Viana do Bolo (Ourense). En la categoría de cuarto de Secuncaria a Bachillerato, el premio fue para el equipo "Tecnológicos" del que forman parte Iker Gómez, Iago Vidal y Alba Moimenta, del IES García Barros de A Estrada.

A lo largo de los últimos meses se propuso a los participantes en el desafío, explorar el mundo digital para entender cómo funciona y así evitar posibles riesgos. Tuvieron que resolver enogmas, superar pruebas técnicas y tomar decisiones clave para poder avanzar en los diferentes retos de esta competición.

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En el marco de la feria el alumnado de Secundaria, Bachillerato y FP está participando en talleres relacionados con ciberseguridad. A través de estas experiencias, se busca que los escolares sean conscientes de que no son precisos grandes conocimientos técnucos sin contenido spfisticado generado por Inteligencia Artificial para que engañen, para que se roben nuestros datos o se suplanten identidades. Así, aprenden a identificar riesgos en internet y en las redes sociales, a proteger su privacidad digital y a reconocer la desinformación y las noticias falsas. En la feria tambiéns e mostró un espectáculo de cómo funcionan las amenazas más habituales en el mundo digital para fomentar una actitud crítica y responsable.