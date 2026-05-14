Asuntos municipales
Casa da Mocidade, pabellón de Beluso y presupuestos, a un pleno extraordinario de Bueu este mes de mayo
El Concello de Bueu prepara la convocatoria de un pleno extraordinario para este mismo mes de mayo, una sesión en la que se prevé incluir tres asuntos: el inicio del procedimiento para comprar la sede de la antigua Cámara Agraria de Bueu, donde se prevé crear la Casa da Mocidade; la aprobación del modificado del proyecto del pabellón de Beluso; y los presupuestos municipales de 2026, que se presentarán junto a un plan económico-financiero tras cerrar el ejercicio 2025 con un déficit de 271.000 euros.
La obra de reforma del polideportivo de Beluso está a punto de concluir y durante su ejecución fue necesario tramitar una modificación del proyecto para incluir aspectos que no estaban previstos inicialmente. La previsión es que antes de final del mes de mayo se pueda entregar.
En lo que respecta a la antigua Cámara Agraria, el gobierno llevará a pleno el expediente para afrontar la compra de este inmueble. El local tiene una superficie de 170 metros cuadrados y actualmente pertenece a la Xunta de Galicia, que lo tasó en 50.300 euros y ofreció al Concello la posibilidad de pagarlo a plazos durante diez años.
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