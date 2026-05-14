Cangas cambia de señales

Aunque ahora los vecinos de Cangas puedan notar que se intensifican los trabajos de cambios de señales de tráfico, verticales y horizontales, debido a la pronta llegada del verano, lo cierto es que se trata de un trabajo que se lleva realizando desde hace meses, con poco personal, pero con mucha imaginación y espíritu de reciclaje. En los últimos tres meses, el Concello de Cangas cambió 80 señales verticales, debido a su mal estado, y pintó de nuevo señalización vertical. Hay que tener en cuenta, también, que la Guardia Civil había comunicado al Concello de Cangas que muchas de las multas impuestas a lo largo del pasado verano fueron recurridas porque la señalización no era clara.

Nueva señal de tráfico en Cangas / Julio Santos Álvarez

La brigada de señalización trabajó a destajo ya desde el principio de año y se ocupó, también, de retirar los viejos anuncios de obras subvencionadas, algunos de los cuales llevaban años instalados, a pesar de que las obras se habían acabado. Hubo imaginación por parte de la brigada de señalización con estos carteles, que fueron reciclados. Ahora toca intensificar el trabajo en la zona de playas, para que todo esté en estado de revista y que no sea la deficiente o poco clara señalización un motivo para recurrir las multas que se ponen en las zonas de playa. En estos trabajos se invirtieron 15.000 euros, que se sacaron de remanentes de obras.

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Miembros de la brigada de señalización incluso pusieron en marcha un taller para rescatar señales que estaban tiradas, algunas en el mar, que no se sabe como llegaron allí, como manifiesta la propia alcaldesa de Cangas, Araceli Gestido (BNG), que sigue muy de cerca los trabajos de esta brigada municipal, que le informa diariamente del trabajo que realiza. También se ocuparon sus miembros de retirar obstáculos y pronto procederá señalizar el Camino Seguro del Colegio de O Hío. El trabajo de volver a pintar las señales horizontales supuso un esfuerzo a mayores, porque casi siempre fue necesaria realizar una intervención que conllevaba la retirada de maleza que había tomado la señalización. La regidora local considera que es un trabajo que si se quiere se puede apreciar, que supone un cambio de imagen para el municipio, que pone punto final a esa otra de señales rotas o muy deterioradas.