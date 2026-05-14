Bueu adjudicará a FCC Medio Ambiente por 310.000 euros la limpieza viaria y de playas

La empresa Fomento de Construcciones y Contratas (FCC) a través de su división de Medio Ambiente asumirá el contrato de refuerzo de la limpieza viaria y de playas en el Concello de Bueu durante los tres próximos años por un importe de 310.000 euros (340.000 con IVA). Un contrato que prevé una posible prórroga por un máximo de dos años, hasta el ejercicio 2030.

Este contrato salió a licitación por más de 370.000 euros y durante la fase de concurso se presentaron dos aspirantes: FCC Medio Ambiente y Ascán Servicios Urbanos. La mesa de contratación se reunió esta semana y después analizar las ofertas de las dos empresas elevó ya su propuesta puesto que ninguna de ellas incurre en presunción de temeridad en la mejora del precio. La propuesta de FCC es de 309.714 euros por los tres años y la de Ascán rozaba los 326.000 euros.

Esta es la primera vez que el Concello de Bueu apuesta por una licitación de estas características para reforzar los servicios de limpieza. El contrato es por tres años, pero su prestación es por periodos concretos. Así, el refuerzo de la limpieza de las vías públicas abarcará desde el 1 de abril hasta el 30 de septiembre. En el caso de las playas será por temporadas de tres meses: del 15 de junio al 15 de septiembre. «O que se busca é unha mellora do servizo en momentos do ano no que o turismo e as numerosas actividades e eventos que se celebran no municipio incrementan o volume de residuos, nun periodo que ademais coincide co periodo de vacacións do persoal municipal», explica el concejal de Facenda, Subvencións e Contratación Pública, Xosé Leal.

Una de las mejoras más importantes es que con esta alternativa se podrá cubrir el servicio durante festivos y domingos. En el apartado de limpieza viaria, el periodo de trabajo anual asciende a 183 días naturales, de los que 157 son laborables y 26 domingos. La única excepción será el actual año 2026 puesto que la prestación del contrato comenzará a partir de junio y no el 1 de abril. La previsión es de 122 días naturales, repartidos en 104 laborables y 18 domingos. En lo que respecta a las playas, serán 92 días naturales cada año, con trece domingos.

Un coste anual estimado en unos 130.000 euros

Leal argumenta que esta fórmula significará un ahorro de costes puesto que hasta ahora esos refuerzos se realizaban a través de contratos menores. La financiación se asumirá a través de las línea 2 y 3 del Plan +Provincia, destinada a actividades, gastos corrientes, obras no calificables como inversiones y activación del empleo. El coste anual estimado es de unos 130.000 euros, menos en el ejercicio 2026 que será inferior debido a que la prestación del contrato comenzará en junio y no en abril.

Este no es el único contrato de estas características que licitará el Concello de Bueu. Los servicios técnicos municipales ultiman los pliegos de contratación para acometer anualmente los trabajos de roza y desbroce en 80 kilómetros de viales de titularidad municipal, que supondrán un apoyo a los medios personales y maquinaria del propio ayuntamiento «no momento máis complicado do ano», concluye el concejal de Facenda.