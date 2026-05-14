Andaina solidaria por el Sáhara en Beluso

El alumnado del CEIP Montemogos de Beluso, en Bueu, conoció de primera mano la difícil realidad que vive el pueblo saharaui refugiado en los campamentos del desierto de Argelia. La actividad, dirigida tanto a los escolares de Educación Infantil como a los de Primaria, sirvió para acercarles la situación de una población desplazada desde la década de los setenta, tras el conflicto del Sáhara Occidental.

Los niños asistieron a charlas impartidas por la asociación Solidariedade Galega co Pobo Saharaui y por la Delegación Saharaui en Galicia. Después, completaron una andaina solidaria simbólica alrededor del patio del centro, portando una bandera del Sáhara Occidental, territorio ocupado por Marruecos tras la Marcha Verde de 1975.

La iniciativa repitió el formato de una actividad desarrollada anteriormente en el CEIP A Torre, de Cela, también en el municipio de Bueu.

Desde el colectivo organizador destacaron el interés mostrado por el alumnado. «Los niños pusieron gran atención en conocer cómo es la vida en los campamentos de refugiados saharauis, así como en acercarse un poco a la historia de este pueblo y del conflicto», explicaron. Además, agradecieron la implicación del centro, de las familias y del profesorado. «Es un cole pequeño en número de alumnos, pero grande de corazón», señalaron.

Solidariedade Galega co Pobo Saharaui ultima estos días una nueva edición del programa Vacacións en Paz, que permite que cada verano cientos de niños procedentes de los campamentos de refugiados pasen unas semanas con familias gallegas, lejos de las altas temperaturas del desierto.

En O Morrazo cuentan actualmente con 12 familias participantes, tres más que en 2025, tras incorporarse dos nuevas en Marín y otra en Moaña. Aun así, la organización necesita más familias de acogida. Las personas interesadas deben inscribirse esta semana o, como plazo máximo, a comienzos de la próxima, a través del teléfono 699 845 816.