La Sareb espera asumir la propiedad de los chalés de A Regueira a final de año para sondear después la opción de vendérselos al Concello de Cangas para vivienda social

La Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) todavía no es la propietaria oficial de los 23 chalés de la fallida urbanización de A Regueira, en Cangas. La puja judicial concluyó el pasado 5 de marzo sin que se registrase ninguna oferta, por lo que fue declarada desierta. Así se lo trasladaron responsables de la entidad a la concejala de Alternativa dos Veciños (AV) de Cangas, Victoria Portas, durante una reunión solicitada por la edil para conocer con precisión la situación jurídica del inmueble y explorar vías reales “para que este espacio se convierta en una solución a la falta de vivienda en nuestro Concello”. No en vano, en el pleno de febrero, los concejales de todos los grupos aprobaron una moción de AV para que el Concello negociase con la Sareb la cesión de los chalés e incorporarlos al parque municipal de vivienda.

La entidad se encuentra todavía en proceso de convertirse en propietaria oficial del activo. Por ahora es titular del préstamo que el promotor no pudo afrontar. Tras la puja fallida, la Sareb ya solicitó al juez que se le adjudique la propiedad, aunque este trámite administrativo y registral suele prolongarse entre seis y ocho meses.

Con este calendario, los chalés podrían estar legalmente a nombre de la Sareb entre noviembre y finales de año. Hasta entonces, la entidad no puede actuar físicamente sobre ellos ni ejecutar obras. Una vez inscrita la propiedad en el Registro de la Propiedad, los técnicos de la Sareb acudirán al Concello para revisar las licencias y el estado técnico del activo.

Cuando sea propietaria, la Sareb valorará tres vías principales. La primera será estudiar si resulta viable terminar la obra para vender las viviendas a familias a través de plataformas inmobiliarias. La segunda opción pasaría por vender el inmueble en su estado actual a un constructor de la zona que asuma su finalización. La tercera, defendida por AV, sería que el Concello de Cangas adquiriese el activo para destinarlo a vivienda social.

Victoria Portas informó al colectivo vecinal de la reunión y promete ayudar desde la oposición "a buscar una solución" a la zona

Según Portas, esta última vía suele contar con “prioridad y facilidades de negociación cuando el fin es social”. Desde AV entienden que, debido a la ocupación actual del inmueble, la Sareb podría inclinarse por priorizar una venta al Concello.

La formación asegura que la propia entidad reconoce que los chalés son en estos momentos “un foco de inseguridad e insalubridad”, al encontrarse ocupados por personas con problemas de drogodependencia. En la reunión también se indicó que la valoración de toda la estructura es compleja, al carecer de ventanas y presentar deficiencias de legalidad, especialmente por superar la altura permitida. Estos problemas urbanísticos, según AV, solo podrían ser subsanados por el Concello.

Junta de portavoces que trató sobre el plan de la Xunta de construir 300 viviendas de protección en Cangas.

Por otro lado, las personas que en su día entregaron una cantidad económica al promotor original deberán contactar con los servicios jurídicos de la Sareb una vez que la entidad sea propietaria, con el objetivo de estudiar su posición legal.

AV trasladó el resultado de la reunión a la Asociación de Veciños Nós, de Darbo, y se comprometió a seguir informando de los avances cuando vuelva a contactar con la Sareb tras la adquisición de la titularidad plena. “Seguiremos en un papel de oposición constructiva, buscando soluciones para regenerar la zona y dar una respuesta eficaz a las familias vulnerables y a los jóvenes”, señaló Portas.

La exalcaldesa de Cangas aseguró también que su grupo colaborará en el asesoramiento a los antiguos compradores “para que puedan defender sus derechos” y se comprometió a impulsar en el pleno “las partidas presupuestarias necesarias” para que el inmueble pase finalmente a ser de titularidad pública y tenga un uso social.