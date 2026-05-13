Usuarios de DOA charlan con alumnos sobre salud mental

Los usuarios de DOA Saúde Mental iniciaron ayer por los alumnos del CEIP A Guía de Meira el proyecto de charlas de prevención a jóvenes del municipio, una iniciativa organizada y financiada por la concejalía de Benestar Social del Concello. Participan los tres autores del libro «Andresiño, o porco cósmico», presentado ya en el salón de plenos en el marco del Día Mundial de la Salud Mental en los adolescentes.

La concejala, María Sanluis, explica que participaron la ilustradora María Casás, el dibujante del cuento Michel Gutiérrez y Sócrates Pérez, maestro del taller artístico de DOA Saúde Mental y autor de los textos del cuento. Se hicieron entrega de cuentos para la biblioteca del CEIP A Guía, como se hará en el resto de colegios del municipio. La próxima charla será el 10 de junio en el CEIP Seara.

Además de presentar el cuento, seis usuarios de DOA explicaron a los pequeños sobre los hábitos que favorecen la salud mental. La charla fue muy participativa, con numerosas preguntas y propuestas de ayuda desde los alumnos.

Adicam

Por otro lado, los autores del cuento inauguran las obras que le dan color en una exposición de arte «Liñas e cores: Proxecto Andresiño». La muestra abre sus puertas el 15 de mayo a las 12.00 horas en el local de Adicam, en Cangas.