Obras públicas
El reasfaltado de la PO-551 llega al centro de Cangas
D.García
Cangas
El reasfaltado de la PO-551 a su paso por la comarca de O Morrazo llegó este miércoles al centro de Cangas. La empresa Narom comenzó a trabajar en la sustitución del pavimento en la rotonda de Pedra Alta, donde confluyen la PO-551 y la PO-315 (dirección Aldán-Bueu). La presencia de los operarios y las máquinas en la zona sirvió para encargar también la reparación de un tramo de la calle Alexandre Cribeiro, donde la asociación vecinal colocó durante los carnavales una baliza y una berza para llamar la atención sobre un bache.
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