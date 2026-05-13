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El reasfaltado de la PO-551 llega al centro de Cangas

El reasfaltado de la PO-551

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El reasfaltado de la PO-551 a su paso por Cangas y el bache de la calle Alexandre Cribeiro / Gonzalo Núñez

D.García

Cangas

El reasfaltado de la PO-551 a su paso por la comarca de O Morrazo llegó este miércoles al centro de Cangas. La empresa Narom comenzó a trabajar en la sustitución del pavimento en la rotonda de Pedra Alta, donde confluyen la PO-551 y la PO-315 (dirección Aldán-Bueu). La presencia de los operarios y las máquinas en la zona sirvió para encargar también la reparación de un tramo de la calle Alexandre Cribeiro, donde la asociación vecinal colocó durante los carnavales una baliza y una berza para llamar la atención sobre un bache.

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