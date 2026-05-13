Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
⚽Celta - LevanteSalarios en GaliciaBrote HantavirusEvrima esquiva GaliciaSupremo sobre InterinosDenuncia Okupación MoañaFiscal contra Jácome
instagramlinkedin

O Rompeolas

Obras de Macu Tovar en la Sala Domínguez Búa

Un momento de la inauguración de la muestra de Macu Tovar.

Un momento de la inauguración de la muestra de Macu Tovar. / FDV

Javier Manchado

La Sala Domínguez Búa acoge toda esta semana una exposición de obras de Macu Tovar, en una muestra inaugurada el viernes con una gran expectación. La artista presenta una serie de acuarelas con la inspiración marítima como nexo en común a todas ellas.

«Bragas de Logroño, que te tapan... el moño»

Esta es solo una de las imaginativas rimas que se pueden escuchar en el llamado Corte Inglés de Cangas, esos grandes almacenes que desembarcan los martes y los viernes en las calles del municipio. Y es que el mercadillo ofrece productos de todo tipo, gangas y una innegable capacidad de oratoria por parte de sus vendedores.

Noticias relacionadas

Cangas se prepara para un nuevo lleno deportivo

El Sector Juvenil de Balonmano atrajo a cientos de personas el pasado fin de semana, llenando restaurantes y hoteles, en una dinámica que se espera repetir en este, con la celebración del Sector Cadete con el Disalmo Luceros.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Aparece un hombre de Vigo ensangrentado en el enlace de la Autovía do Morrazo en Meira y dice que fue secuestrado
  2. Dos jóvenes de Cangas denuncian por estafa al propietario del piso que habían alquilado en la villa
  3. Localizan en una casa okupa de Vigo a la mujer que iba en el coche en el que se produjo el supuesto rapto del hombre que apareció con una paliza en Meira
  4. Un tubo con 'ruido' de la naturaleza recorre las calles de Cangas
  5. Seprona denuncia por maltrato animal a una mujer de Cangas que tenía en su casa más de 20 gatos, muchos guardados en un zulo
  6. Aparece en el colegio de Espiñeira un ordenador con un video donde se podía ver el Corán y escuchar una música supuestamente islámica
  7. Una luminaria de una farola de la rotonda del Gordo, en Cangas, cae sobre un motorista y lo manda al hospital
  8. O Morrazo repite sus cinco banderas azules en playas: Lapamán, Portomaior, Lagos y Area de Bon en Bueu y O Con en Moaña

Coa verdade por diante

Obras de Macu Tovar en la Sala Domínguez Búa

Obras de Macu Tovar en la Sala Domínguez Búa

Impulso a la participación de niños de colectivos vulnerables

Usuarios de DOA charlan con alumnos sobre salud mental

Descartan el secuestro en el caso del vigués arrojado por un talud en Meira

La trama para legalizar barcos desde Bueu llegaba a toda España: Andalucía, Cataluña, Baleares, Extremadura e incluso Canarias

La trama para legalizar barcos desde Bueu llegaba a toda España: Andalucía, Cataluña, Baleares, Extremadura e incluso Canarias

La Xunta asegura que solo precisa de la conformidad del Concello de Cangas para las 300 viviendas protegidas y niega haber pedido un pleno extraordinario

La Xunta asegura que solo precisa de la conformidad del Concello de Cangas para las 300 viviendas protegidas y niega haber pedido un pleno extraordinario

A Paralaia y Monte Carrasco, en los II Premios José Hermida de radio escolar

A Paralaia y Monte Carrasco, en los II Premios José Hermida de radio escolar
Tracking Pixel Contents