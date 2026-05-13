Obras de Macu Tovar en la Sala Domínguez Búa

La Sala Domínguez Búa acoge toda esta semana una exposición de obras de Macu Tovar, en una muestra inaugurada el viernes con una gran expectación. La artista presenta una serie de acuarelas con la inspiración marítima como nexo en común a todas ellas.

«Bragas de Logroño, que te tapan... el moño»

Esta es solo una de las imaginativas rimas que se pueden escuchar en el llamado Corte Inglés de Cangas, esos grandes almacenes que desembarcan los martes y los viernes en las calles del municipio. Y es que el mercadillo ofrece productos de todo tipo, gangas y una innegable capacidad de oratoria por parte de sus vendedores.

Noticias relacionadas

Cangas se prepara para un nuevo lleno deportivo

El Sector Juvenil de Balonmano atrajo a cientos de personas el pasado fin de semana, llenando restaurantes y hoteles, en una dinámica que se espera repetir en este, con la celebración del Sector Cadete con el Disalmo Luceros.