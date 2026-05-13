Impulso a la participación de niños de colectivos vulnerables

Moaña estuvo presente ayer en el séptimo congreso de las Ciudades Amigas de la Infancia reconocidas por Unicef. El edil de Mocidade, Kevin González, tomó nota de iniciativas como la importancia de fomentar la participación de pequeños inmigrantes o de colectivos vulnerables. Así como de las dificultades para escuchar y entender a niños y adolescentes.