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Ciudades Amigas de la Infancia

Impulso a la participación de niños de colectivos vulnerables

El concejal de Mocidade, Kevin González, en el evento en Madrid. | FDV

El concejal de Mocidade, Kevin González, en el evento en Madrid. | FDV

Redacción

Moaña

Moaña estuvo presente ayer en el séptimo congreso de las Ciudades Amigas de la Infancia reconocidas por Unicef. El edil de Mocidade, Kevin González, tomó nota de iniciativas como la importancia de fomentar la participación de pequeños inmigrantes o de colectivos vulnerables. Así como de las dificultades para escuchar y entender a niños y adolescentes.

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