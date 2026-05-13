Inquilinos de Morrazo denuncian más casos de presuntas estafas con dueños que se niegan a devolver la fianza

Los problemas para conseguir vivienda en O Morrazo sacan a relucir nuevos casos de picaresca por parte de propietarios. Si esta semana salía el problema de dos jóvenes que se tuvieron que marchar después de que el propietario entrara en su casa y, supuestamente, les robase, ahora empiezan a salir más casos de inquilinos que se siente engañados por sus caseros y que ven cómo cuando se acerca el verano llegan los avisos para que se marchen de las viviendas y así alquilarlos a turistas a un precio mucho más elevado.

Mario Brizuela es venezolano y llegó con su mujer, Jennifer Samia, a O Morrazo en 2024. Venían de Madrid y estaban interesados en alquilar un piso rápido, después ya mirarían con más detenimiento. Encontró una vivienda en Meira en un anunció de Wallapop y se puso en contacto con el propietario, que le exigió 700 euros de fianza para un piso por el que iba a tener que pagar 450 euros mensuales.

Firmó un contrato de cuatro meses con el propietario en febrero de 2024. «Estaba muy viejo pero a mí me servía, porque llegaba de Madrid y tenía prisa en asentarme. El casero nos explicó que aunque el contrato era por cuatro meses, no iba a tener problemas para continuar, que él acostumbraba a hacer así».

Mario Brizuela empezó a desconfiar cuando el propietario se negó a que el pago mensual fuera a través de transferencia bancaria. «El primer mes me dio un recibo firmado, pero los siguientes ya no eran así. En junio me dijo que tenía que marcharme». Mario Brizuela pidió explicaciones, le recordó el comentario que le había hecho cuando firmó el contrato de que iba a poder continuar, pero todo fue inútil. Cuando llegó el momento de devolver las llaves al propietario, Mario Brizuela grabó todo, incluso puso el periódico del día para que quedara constancia del hecho.

Lo hizo en la Policía de Moaña. Quería que le devolviera la fianza de 700 euros que había pagado y que aún hoy no ha conseguido recuperar. Al ver que el que fuera su casero seguía sin devolverle la fianza, presentó una denuncia en la Xunta de Galicia, donde comprobaron, según comenta Mario Brizuela, que no constaba que hubiese depositado la fianza allí. En la Xunta le dijeron que iban a denunciar al propietario por esta circunstancia, pero no le consta que lo hayan hecho.

Con posterioridad recurrió a la Policía Local, donde descubrió que su casero tenía numerosas denuncias de inquilinos. Cuando acudió a las inmobiliarias para encontrar un nuevo alquiler, supo de la fama que tenía el dueño del piso de Meira. Curiosamente, el primer piso del que salieron las dos jóvenes también quedaba en Meira y se trataba de unas oficinas, que no tenían la consideración oficial de vivienda.