Inquilinos de Morrazo denuncian más casos de presuntas estafas con dueños que se niegan a devolver la fianza
Mario Brizuela denunció a su casero en Meira ante la Xunta y Hacienda: «No quería que le pagara por transferencia bancaria y nos echó a los cuatro meses. También sospechamos que entró en la vivienda cuando no estábamos nosotros»
Los problemas para conseguir vivienda en O Morrazo sacan a relucir nuevos casos de picaresca por parte de propietarios. Si esta semana salía el problema de dos jóvenes que se tuvieron que marchar después de que el propietario entrara en su casa y, supuestamente, les robase, ahora empiezan a salir más casos de inquilinos que se siente engañados por sus caseros y que ven cómo cuando se acerca el verano llegan los avisos para que se marchen de las viviendas y así alquilarlos a turistas a un precio mucho más elevado.
Mario Brizuela es venezolano y llegó con su mujer, Jennifer Samia, a O Morrazo en 2024. Venían de Madrid y estaban interesados en alquilar un piso rápido, después ya mirarían con más detenimiento. Encontró una vivienda en Meira en un anunció de Wallapop y se puso en contacto con el propietario, que le exigió 700 euros de fianza para un piso por el que iba a tener que pagar 450 euros mensuales.
Firmó un contrato de cuatro meses con el propietario en febrero de 2024. «Estaba muy viejo pero a mí me servía, porque llegaba de Madrid y tenía prisa en asentarme. El casero nos explicó que aunque el contrato era por cuatro meses, no iba a tener problemas para continuar, que él acostumbraba a hacer así».
Mario Brizuela empezó a desconfiar cuando el propietario se negó a que el pago mensual fuera a través de transferencia bancaria. «El primer mes me dio un recibo firmado, pero los siguientes ya no eran así. En junio me dijo que tenía que marcharme». Mario Brizuela pidió explicaciones, le recordó el comentario que le había hecho cuando firmó el contrato de que iba a poder continuar, pero todo fue inútil. Cuando llegó el momento de devolver las llaves al propietario, Mario Brizuela grabó todo, incluso puso el periódico del día para que quedara constancia del hecho.
Lo hizo en la Policía de Moaña. Quería que le devolviera la fianza de 700 euros que había pagado y que aún hoy no ha conseguido recuperar. Al ver que el que fuera su casero seguía sin devolverle la fianza, presentó una denuncia en la Xunta de Galicia, donde comprobaron, según comenta Mario Brizuela, que no constaba que hubiese depositado la fianza allí. En la Xunta le dijeron que iban a denunciar al propietario por esta circunstancia, pero no le consta que lo hayan hecho.
Con posterioridad recurrió a la Policía Local, donde descubrió que su casero tenía numerosas denuncias de inquilinos. Cuando acudió a las inmobiliarias para encontrar un nuevo alquiler, supo de la fama que tenía el dueño del piso de Meira. Curiosamente, el primer piso del que salieron las dos jóvenes también quedaba en Meira y se trataba de unas oficinas, que no tenían la consideración oficial de vivienda.
Pleno de las 300 viviendas
El gobierno local de Cangas, como ya adelantó, no celebrará un pleno extraordinario para iniciar el trámite de las 300 viviendas, pero sí lo tiene pensado llevar a pleno, aunque no sea necesario, como señaló la Consellería de Vivenda, que solo exige una conformidad del Concello.
En este sentido, aunque desde el gobierno local siempre se apresuró a hablar de pleno, incluso de pleno extraordinario porque consideraba que es lo que exigía el departamento de Martínez Allegue, el comunicado del IGVS, que propició las prisas para la convocatoria de pleno extraordinario, no menciona que el Plan de Interés Autonómico (PIA) del Saiñas, en A Rúa, necesite ser aprobado por este órgano de la corporación municipal: «...polo exposto, remítolle a delimitación inicial do ámbito de actuación seleccionado para promover y desenvolver actuacións de creación de solo destinado maioritariamente á construcción de viviendas sometida a algún réxime de protección pública, para os efectos de que, en cumprimento do establecido no artigo, 63 da Lei 5/2024, do 27 de decembro, manifeste a súa conformidade, con carácter previo á súa aprobación mediante resolución de presidencia do IGVS.
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