La huelga del metal y la manifestación en Vigo paralizan los astilleros de Moaña

La segunda jornada de huelga de los trabajadores del metal de la provincia de Pontevedra, tras la celebrada el pasado 7 de mayo, registró este miércoles un amplio seguimiento. Según fuentes sindicales con fuerte presencia en el sector, como la CIG y la CUT, la participación rondó el 90%. En O Morrazo, la zona industrial más afectada fue la vinculada a los astilleros de construcción y reparación naval del litoral de Meira, en Moaña. Así lo confirmó el representante de la CIG, Xulio Fernández: «No podemos garantizar que el paro sea del 100%, pero los delegados sindicales en O Morrazo nos dicen que la actividad en el naval está bajo mínimos hoy», explicó.

El sector naval es uno de los grandes motores del trabajo industrial en el municipio. Un recorrido por la zona de O Cocho y por A Borna durante la mañana de este miércoles permitía comprobar el alcance del paro. Las naves permanecían con los portones cerrados y apenas se apreciaba movimiento de vehículos. En O Cocho, el entorno presentaba una imagen de práctica inactividad, sin movimiento de personas durante la mañana en las inmediaciones de astilleros como Atollvic, Aister e Industrias Navales A Xunqueira. En A Borna, las puertas de Montajes Cancelas también estaban cerradas. En Rodman no se observaba actividad exterior, aunque sí había algunos coches estacionados, muy lejos de la densidad habitual en una jornada laboral. Fuentes sindicales interpretan que, al igual que en la primera jornada de huelga, el seguimiento en el naval fue masivo.

Un taller de coches cerrado en el polígono de Castiñeiras en Bueu. / Gonzalo Núñez

En la comarca no se registraron piquetes informativos ni presencia visible de delegados sindicales durante la jornada de protestas. Este jueves está previsto que continúen los paros laborales.

La participación fue más desigual en el Polígono Industrial de Castiñeiras. Allí, algunas industrias y talleres de automoción permanecían cerrados, mientras que en otros centros se trabajaba con relativa normalidad. El aspecto general del polígono no era de paralización absoluta, a diferencia de lo ocurrido en el litoral de Meira.

Muchos huelguistas aprovecharon la jornada para desplazarse a Vigo, donde una manifestación reunió a miles de trabajadores del sector. «Esto es una guerra con la patronal y tenemos que ganarla, por lo civil o por lo criminal. Hay que ganarla parando la producción», manifestó Xulio Fernández durante la protesta.

Las movilizaciones evidencian la unidad de las tres principales centrales sindicales, CIG, UGT y CCOO, en su demanda a las patronales de un convenio «digno» tras meses de negociación sin acuerdo.

El sector del metal volverá a salir a la calle los días 19, 20 y 21 de mayo, coincidiendo con la celebración en Vigo de Navalia, la Feria Internacional de la Industria Naval.