Las guarderías de O Morrazo cierran la reserva provisional de plaza con 41 niños en lista de espera

Las familias con niños pequeños de 0 a 3 años están volcadas en esta temporada en la reserva de plaza en las guarderías de la comarca. La gran mayoría lo ha conseguido, según se desprende en la publicación de las listas provisionales de admitidos que ha publciado la Xunta, pero 41 se han quedado en lista de espera, al menos en los centros A Galiña Azul que gestiona el Consorcio Galego de Benestar Social de la Xunta en colaboración con los Concellos. Las familias esperan poder conseguir plaza en el período de reclamaciones que estuvo abierto del 7 al 13 de mayo a la espera de que salgan las listas definitivas previstas para el 29 de mayo, aunque también tienen la opción se escoger plaza en alguna de las guarderías privadas que se hayan adherido al programa de extensión de la gratuidad de las escuelas infantiles para niños de 0 a 3 años, que empezó a aplicar la Xunta desde el curso 2022-2023.

De los tres municipios, Cangas es el que tiene menos niños en lista de espera, 11 en total, todos en el grupo de edad de 1-2 años, de los que 10 son en la guardería A Choupana y 1 en la de O Hío. Por contra, el municipio con más lista de espera es Moaña que sólo tiene una guardería A Galiña Azul, en Quintela, a la espera de que el Concello pueda poner en marcha la de Domaio. Ya consiguió la desafectación del antiguo parvulario del colegio CEIP de Domaio y en estos momentos ha encargado la adaptación del proyecto que tenía previsto para acondicionar el local. La escuela infantil de Quintela cerró el plazo de reserva de matrícula para el nuevo curso con 17 niños en lista de espera, todos dentro de esa franja de edad de 1-2 años.

Por lo que respecta a Bueu, también con una A Galiña Azul en O Valado, figura con 13 solicitudes de niños a la espera de plaza, de los que 11 corresponden al grupo de edad de 1-2 y otros 2 en el de 2-3 años.

En A Choupana, en Cangas, entran 7 bebés en el grupo de edad de 0-1, todos a jornada completa, menos uno para el que no se pide comedor. En el grupo de 1-2 años hay un total de 12 admitidos de los que 7 renuevan y 5 son de nuevo ingreso, pero quedan en lista de espera 10, para los que se había pedido jornada completa y sólo uno empadronado en el Concello. Los otros figuran con empadronamiento en Concello y en tres casos no consta empadronamiento. El grupo de 2-3 años figura con 16 niños y niñas, todos admitidos, de los que 13 son renovaciones y 3 nuevos ingresos.

En la escuela de O Hío entran siete nuevos bebés a jornada completa, todos con comedor menos un pequeño y todos empadronados en el Concello. En el grupo de edad de 1-2 años figuran 22 admitidos, de los que 16 son de nuevo ingreso y 5 son renovación y aparece una solicitud en lista de espera. En el grupo de 2-3 años constan todos admitidos (34) y de estos la mayoría son renovaciones (28) y de nuevo ingreso hay 6.

En la escuela de Moaña en la finca Pazó (Quintela) entran cinco bebés de 0-1 años, a jornada completa y sólo uno sin comedor. En donde hay problema de niños sin plaza es en el grupo de 1-2, con 17 de solicitudes que se quedan en lista de espera en las que se pedía jornada completa y con comedor, salvo en dos casos sin este último servicio. Sólo figuran 12 admitidos en el grupo de 1-2 años, de los que 5 son de nuevo ingreso, y 17 figuran en lista de espera. En el grupo de 2-3 años figuran los 19 admitidos.

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Por lo que respecta a Bueu, la escuela A Galiña Azul de O Valado tiene 5 nuevas solicitudes para bebés de 0-1 años a jornada completa y tres de ellas sin comedor; 11 solicitudes en lista de espera, dentro del grupo de edad de 1-2 años, en donde están admitidos 25 niños, de los que 7 son renovación y el resto son nuevas solicitdes. Hay 2 pequeños más en lista de espera en el grupo de 2-3 años en donde están admitidos 19, de los que 15 son renovación y 4 son de nuevo ingreso.